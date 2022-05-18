Отреставрированный портрет императрицы Марии Федоровны вернулся в экспозицию Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже выставили портрет императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Картину можно увидеть на постоянной экспозиции «Культура и искусство России второй половины XVIII века» до сентября 2022 года. Реставрация портретов великих представительниц российской императорской семьи осуществляется в рамках долгосрочной программы при поддержке «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ).

Мария Федоровна — вторая жена императора Павла I, мать двух российских императоров – Александра I и Николая I. На работе, выполненной по заказу Павла I, императрица изображена в парадном придворном платье с орденом Святой Екатерины и черной лентой Мальтийского ордена. До 1918 года картина находилась в Романовской галерее Зимнего дворца, в 1941 году холст был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. Перед эвакуацией полотно было накатано на вал, оставаясь на нем и после возвращения в Эрмитаж.

Реставраторы столкнулись с сильными деформациями и изломами холста после того, как сняли работу с вала. Специалисты укрепили красочный слой и грунт, устранили изъяны и натянули полотно на новый подрамник. Также были восполнены утраты красочного слоя, восстановлена эстетическая целостность и изготовлена новая рама.

В рамках масштабной совместной программы Государственного Эрмитажа и ПНТ по сохранению картин с изображением великих представительниц российской императорской семьи «Великие женщины Российского императорского Двора» отреставрированы три работы. Помимо портрета Марии Федоровны — это изображения молодой Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе, реставрация которого закончилась в 2020 году, и императрицы Екатерины I авторства Жана Марка Натье, работы над которым эрмитажные реставраторы начали в марте 2022 года. При поддержке ПНТ также был напечатан на русском языке научный каталог «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны».