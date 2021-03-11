Эрмитаж и ПНТ запустили программу по реставрации картин

11 марта 2021 года Государственный Эрмитаж и компания «Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») представляют совместную долгосрочную программу по реставрации портретов из собрания Государственного Эрмитажа. Онлайн-конференция, приуроченная к Международному женскому дню, посвящена проекту сохранения живописных портретов представительниц императорской семьи Романовых «Великие женщины Российского Императорского двора».

Портреты членов царствующей семьи Российский императорский двор заказывал всегда у лучших художников. Коллекция женских портретов наиболее активно пополнялась в XVIII веке, который можно назвать веком женского правления в истории России, когда почти 70 лет на престоле находились императрицы. Несколько десятков женских портретов, как правило, большеформатных картин, тогда украшали залы Зимнего дворца – бывшей императорской резиденции. В наше время эти произведения занимают одно из важных мест в коллекции Государственного Эрмитажа, но не все они сейчас находятся в постоянной экспозиции.

Первой отреставрированной картиной в рамках проекта стал портрет императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе, который в декабре 2019 года уже был представлен на выставке «Это сам Потемкин!» в Эрмитаже. В данный момент реставраторы Эрмитажа работают над картиной французской художницы Элизабет Виже-Лебрен, где изображена императрица Мария Федоровна.

«Сейчас интерес к этим работам очень высок, и многие из них, например, портрет Екатерины Великой кисти Фальконе, по праву займут место в постоянной экспозиции Эрмитажа. К сожалению, это невозможно без кропотливой работы по реставрации полотен – долгие годы на валах повредили картины. К счастью, ущерб восполним. – прокомментировал сотрудничество Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа. – После завершения реставрации портрета Марии Федоровны мы будем продолжать совместную работу. Хранители уже занимаются подбором полотна для нового проекта в рамках программы».

«Два года назад мы объявили о начале совместных проектов с Государственным Эрмитажем, уже тогда мы понимали, что это начало долгой дружбы. Мы всегда старались внести свой вклад в сохранение и развитие российского и мирового культурного наследия и программа по реставрации шедевров из эрмитажной коллекции – логичное продолжение этой политики. Мы планируем и дальше поддерживать проекты по сохранению истории и в будущем», – отметил председатель совета директоров АО «ПНТ» Михаил Скигин.

Портрет Екатерины Великой исполнил Пьер-Этьен Фальконе, сын знаменитого скульптора – создателя Медного всадника. Благодаря протекции отца он получил престижный заказ написать портреты императрицы Екатерины II, великого князя Павла Петровича и его супруги Наталии Алексеевны. В это время по задумке императрицы в Чесменском дворце создавалась галерея портретов европейских монархов.

Портрет чрезвычайно интересен как редкий иконографический тип. Он выделяется мягкостью выражения лица императрицы, не присущей официальным парадным образам монарха. Екатерина изображена в нарядном платье, которое украшают ленты и звезды двух высших российских орденов – святого Андрея Первозванного и святого Георгия. При этом императрица опирается правой рукой не на трон или стол с регалиями, а на обычное кресло, на котором привольно расположилась ее любимая левретка.

При поступлении в Лабораторию научной реставрации станковой живописи Эрмитажа картина была в достаточно плохой сохранности – наблюдались деформации холста, повреждения красочного слоя. Авторскую живопись покрывал слой разновременных лаков, которые сильно потемнели и пожелтели, существенно изменив колорит картины. Оригинальная живопись была частично скрыта под многочисленными поздними записями и прописками. Художники-реставраторы укрепили холст и красочный слой, утоньшили потемневший лак и удалили поздние прописи. В результате были выявлены яркий колорит и живописные достоинства портрета, а также открыты авторская подпись Пьера Этьена Фальконе и год создания картины – 1774, ранее подпись не читалась из-за потемневших лаковых слоев.

Перед реставрацией полотно было исследовано. Изучение картины в инфракрасных лучах дало неожиданные результаты. Например, под изображением Екатерины II обнаружен незаконченный вариант многофигурной композиции на античный сюжет. Вероятно, художник использовал холст с уже начатой картиной, написав поверх портрет императрицы.

Сейчас сотрудники Лаборатории работают над портретом Марии Федоровны кисти Элизабет Виже-Лебрен. Мария Федоровна – урожденная принцесса Вюртемберг-Штутгартская София-Доротея, с 1776 года – вторая жена великого князя Павла Петровича (императора Павла I), мать двух российских императоров – Александра I и Николая I.

Портрет выполнен по заказу императора Павла I. Мария Федоровна изображена в парадном придворном платье с орденом Святой Екатерины и черной лентой Мальтийского ордена. До 1918 года картина вместе с другими портретами членов императорской семьи находилась в Романовской галерее Зимнего дворца. В 1941 году полотно было накатано на вал и отправлено в эвакуацию в Свердловск, и оставалось на валу и после возвращения в Эрмитаж.

После снятия картины с вала реставраторы обнаружили сильные деформации и изломы холста, а также местами осыпающийся красочный слой. Исследование в свете видимой ультрафиолетовой люминесценции показало многочисленные поздние прописки и записи, лежащие в лаковых слоях.

На первом этапе работы реставраторы укрепили красочный слой и грунт; устранили деформации холста, натянули картину на новый подрамник. Подобные процедуры позволяют предотвратить дальнейшие разрушения и укрепить все элементы структуры произведения.

После раскрытия живописи от поздних наслоений проявился авторский колорит, стали видны цветовые отношения оригинальной живописи, присущие знаменитой художнице. В настоящее время идет работа над завершающим этапом – восполнением утрат красочного слоя для восстановления эстетической целостности и экспозиционного вида картины.

Работы провели:

Алексей Сергеевич Никольский, художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа;

Андрей Викторович Цветков, художник-реставратор I категории художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа.

Хранитель:

Екатерина Вадимовна Дерябина, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.