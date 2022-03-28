Петербургский нефтяной терминал помог восстановить портрет Екатерины I

Государственный Эрмитаж и «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) продолжают совместную программу по сохранению портретов великих представительниц российской императорской семьи. Картина знаменитого французского художника Жана Марка Натье с изображением первой российской императрицы – Екатерины I – пройдёт реставрацию в 2022 году.

«Этот проект в какой-то мере стал примером того, как Эрмитаж соответствует современности: это наш отклик на модные темы, а также возможность отдать должное всем тем замечательным женщинам, про которых может рассказать наш музей. Женские портреты и картины женщин-художниц получают дополнительное внимание, и это важно для понимания нашей истории. Мы благодарим меценатов за участие в долгосрочной программе, которая, я уверен, впоследствии будет только расширяться», – прокомментировал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Портрет Екатерины I был написал в Нидерландах в 1717 году. История его создания связана с визитом Петра I во Францию. Во время пребывания царя в Париже и Версале Екатерина I находилась в Гааге, где французский художник Жан Марк Натье, прославившийся изображением членов французской королевской семьи и двора, написал с натуры ее портрет. Картина была отправлена во Францию к Петру I и так понравилась императорской чете, что Петр заказал у художника свой портрет, парный изображению супруги.

Натье создал репрезентативный барочный портрет, представив царицу в парчовом серебристом платье и подбитой горностаем красной бархатной мантии. Цветовым акцентом является лента Ордена Святой Екатерины, который был учрежден Петром в 1713 году в честь супруги, сопровождавшей его во время тяжелого Прутского похода против Османской армии. Во время правления Петра она была единственной обладательницей ордена, что подчеркивало особый статус этой награды.

Сейчас живопись покрывает толстый слой поздних сильно пожелтевших и потемневших лаков, которые искажают авторский колорит и изменяют цветовое и тональное решение. Картина нуждается в комплексе работ по раскрытию от поздних наслоений. Реставраторы Эрмитажа проведут исследование полотна, удалят пожелтевший и потемневший лак, а также поздние наслоения, восполнят утраты авторской живописи и покроют картину реставрационным лаком. Работы будут продолжаться до конца 2022 года.

Реставрация портрета Екатерины I стала уже четвертым совместным проектом Государственного Эрмитажа и ПНТ. В рамках масштабной программы по сохранению картин с изображением великих представительниц российской императорской семьи уже были отреставрированы портреты Екатерины Великой авторства Пьера-Этьена Фальконе и императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Кроме того, при поддержке ПНТ был напечатан научный каталог «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» на русском языке.