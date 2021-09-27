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Питерец.ру » Культура » Директор ГМЗ «Царское село» рассказала о меценатстве ГЕРОФАРМ

Директор ГМЗ «Царское село» рассказала о меценатстве ГЕРОФАРМ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Директор ГМЗ «Царское село» рассказала о меценатстве ГЕРОФАРМ

Директор государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова рассказала о благородном жесте компании ГЕРОФАРМ. Руководство компании приняло решение о выкупе из частной коллекции в России фрагмента картины «Аллегория на правление Екатерины I» XVIII века и передаче его в дар музею. Акцию Ольга Таратынова назвала примером вдумчивого, осознанного меценатства.

Ценность раритета не подвергается сомнению, отметила Ольга Таратынова, экспертиза подтвердила – это прижизненное изображение императрицы. Тем более музею очень важно иметь подобный живописный фрагмент, так как Екатерина I является основателем царскосельской императорской резиденции. Обладать таким предметом хотели бы многие музеи. Для ГМЗ «Царское село» работа неизвестного мастера – третье прижизненное изображение российской государыни. Первые два полотна выполнены художниками Луи Караваком и Иваном Адольским.

Фрагмент картины, повторяющей композицию гравюры 1725 года работы Алексея Зубова, преподнесенной Священным Синодом в дар Екатерине I, датируется второй четвертью XVIII века. На нем художник изобразил государыню, увенчанную императорской короной, в горностаевой мантии, с державой и скипетром в руках на фоне батальной сцены и военных трофеев. Как отмечает зав. отделом живописи XVIII – первой половины XIX вв. Русского музея Григорий Голдовский, фрагмент, выполненный маслом на холсте размером 62,8 х 45,4 см с полукруглым завершением, – часть большой композиции, о чем свидетельствует сшивной холст. Скорее всего, как и на гравюре Зубова, на ней вокруг изображения императрицы были написаны портреты всех правителей России.

Гендиректор ГЕРОФАРМ Петр Родионов назвал пополнение коллекции ГМЗ «Царское село», одного из главных музеев России, большой честью для компании.

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