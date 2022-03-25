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Питерец.ру » Культура » Выставка живописи Татьяны Бугаенко "Миражи"

Выставка живописи Татьяны Бугаенко "Миражи"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку живописи Татьяны Бугаенко

Музей Эрарта представляет выставку живописи Татьяны Бугаенко — впечатления об увиденном и пережитом, перенесенные на холст с помощью цвета и света.

  • Написанные в импровизационной манере пейзажи-новеллы
  • Средиземноморский колорит, живо переданный с помощью текучих, излучающих свет цветовых плоскостей
  • Путешествия из реального пространства в ирреальное и наоборот 

Татьяна Бугаенко — художник-колорист, передающий свое мироощущение с помощью чистой и светлой палитры. Автор изображает не столько предметы, сколько впечатления от них, используя текучие, излучающие свет цветовые плоскости. Кажется, что холсты написаны легко, в импровизационной манере: на них видны свободное движение кисти и ритм нанесения мазков. Живопись алла прима, «по-мокрому», по яркой имприматуре позволяет создавать живые колористические эффекты, варьировать энергию цвета.

На выставке в музее Эрарта будет представлено более тридцати работ, по большей части пейзажей. Каждый из них — своего рода новелла об увиденном и пережитом, но если и искать параллели в литературе, то скорее не с прозой, а с лирической поэзией. Поэзию и живопись Бугаенко роднят цветоритмическая основа, состояние эмоционального парения и абстрагирования. Рожденная в индустриальном Омске, среди плоских ландшафтов бескрайних степей Западной Сибири, где глазу не за что зацепиться, художница уходит в пространство цвета и света, путешествует по внешнему и внутреннему  мирам. На ее пейзажах изображены Нью-Йорк и Милан, Индия и Умбрия, Флоренция и Венеция, хорватский Ровинь, средневековый Мостар, берберский городок в Сахаре и другие места, где Татьяне довелось побывать. Она легко перемещается из реального пространства в ирреальное и наоборот. В ее работах  летний Омск так же залит светом, как  приморские южные города.

Порой кажется, что вся мировая мозаика ее впечатлений и средиземноморский колорит — это лишь наконец-то найденное соответствие изначальному внутреннему ощущению счастья, для которого якобы и рожден человек. Ее пейзажи — условные, брезжущие, но при этом фигуративные и не уходящие в абстракционизм, мерцают и переливаются, как миражи на горизонте человеческих воспоминаний и ожиданий. 

Татьяна Бугаенко. Миражи

Даты проведения выставки: 30 марта 2022 — 03 июля 2022 

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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