Государственный Эрмитаж и музей «Херсонес Таврический» запустили новый онлайн-проект

2 марта начинает свою работу онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось» (музейхерсонес.рф), приуроченный к 130-летию музея-заповедника «Херсонес Таврический». Он объединит видеолекции, подкаст слабослышащих, виртуальные экскурсии по музею и торжественные мероприятия в честь юбилея. Проект реализуется совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Для Херсонеса Таврического 2022 год трижды юбилейный: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К. К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором местного музея. Началом юбилейной программы станет запуск интернет-проекта «Вспомни, где всё начиналось», который будет доступен широкой аудитории с сегодняшнего дня.

«Нам было важно показать, как созданный в конце ХIХ века скромный музей под названием «Склад местных древностей» за 130 лет превратился в современный историко-археологический заповедник, ставший центром исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Мы предлагаем вспомнить не только о богатом материальном наследии, которое подарили нам раскопки древнего города, но и задуматься о сакральном значении Херсонеса, который воссиял первыми лучами христианской веры для всей России. Об этом говорит и название самого проекта – "Вспомни, где всё начиналось"», – отметила Елена Морозова, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Особой задумкой юбилейной программы стал впервые реализованный подкаст для слабослышащих. Совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих в Санкт-Петербурге был подготовлен цикл видеогидов. В съёмке роликов использовались уникальные архивные материалы и фотографии, а также предметы из собрания Херсонеса Таврического. Занимаясь созданием инклюзивной среды, авторы проекта стремились учитывать интересы и особенности целевой аудитории, поэтому к участию в работе над проектом были приглашены не только музейные эксперты и профессиональные кураторы, но и команда глухих и слабослышащих гидов.

Для любителей и знатоков истории был подготовлен цикл видеолекций от ведущих научных сотрудников Херсонеса Таврического. Десять онлайн-лекций будут доступны широкой аудитории на сайте проекта «Вспомни, где всё начиналось». Вы узнаете о том, как формировалось многотысячное музейное собрание, какие удивительные открытия предопределили будущее Херсонеса Таврического, ставшего «Русскими Помпеями», и как поиск места крещения святого равноапостольного великого князя Владимира снискал древнему городу славу колыбели русского православия. Первая лекция будет доступна для просмотра 2 марта в 20:00 на страницах музея-заповедника «Херсонес Таврический» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

На страницах интернет-портала также доступны 3D-модели экспозиционных залов. Совершая онлайн-прогулку по музею, каждый сможет не выходя из дома познакомиться с шестью тысячами экспонатов Античности и Средних веков. Посетители откроют для себя тайны Великого города, переместятся во времени, отправившись в удивительное путешествие сразу в три исторических периода: древнегреческого, римского и византийского.

Продолжением юбилейной программы станет цикл торжественных мероприятий, которые будут проходить на территории Херсонеса Таврического до конца декабря. Тематические выставки и экскурсии, фестивали исторической реконструкции и театрально-музыкальные представления, научные конференции и презентация новой историко-просветительской литературы – всё это ожидает гостей Херсонеса Таврического в 2022 году.