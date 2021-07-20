Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра

C 28 июля по 1 августа в Херсонесе Таврическом в рамках V Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» пройдут выступления труппы Мариинского театра. В гала-концертах коллектива принимают участие звезды оперы и балета.

Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» является знаковым событием не только для российских, но и для иностранных гостей, а также дает возможность для кросснационального диалога на языке искусства. Программа привлекает гостей своим уникальным наполнением и неординарным сочетанием места и действия – античного облика древнего города Херсонес, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и великих произведений, исполняемых под открытым небом звездами российской и мировой сцены оперы и балета.

В оперной части программы прозвучат популярные арии из опер Верди, Римского-Корсакова, Чайковского, Гуно, Пуччини, Леонкавалло и Бородина. Для жителей и гостей Крыма будут петь ведущие солисты труппы: Татьяна Павловская (сопрано), Екатерина Санникова (сопрано), Евгений Акимов (тенор), Роман Бурденко (баритон), Михаил Петренко (бас).

Балетная труппа покажет постановку Алексея Ратманского Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича. Балет Ратманского, одного из самых востребованных современных хореографов, давно входит в репертуар петербургской труппы и пользуется любовью публики. 20-минутный Concerto DSCH – это остроумный и жизнерадостный экзерсис на тему советского конструктивизма.

Сольную партию в концерте Шостаковича исполнит пианист Филипп Копачевский, а на сцене можно будет увидеть молодых звезд Мариинского театра – Андрея Ермакова, Мей Нагахису, Марию Хореву, Кимина Кима, Ренату Шакирову, Надежду Батоеву, Виктора Кайшету, Филиппа Стёпина и других. Более подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля «Херсонес».

Для постановки балета под открытом небом будет сконструирована сцена, которая соответствует всем техническим требованиям для комфортных условий выступления. При этом будут обеспечены все меры по сохранности древнего архитектурного памятника и неприкосновенности всех археологических ценностей «Херсонеса Таврического». Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

Организаторами V Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» выступают АНО «Русские сезоны» в сотрудничестве с ООО «Вижн Медиа Центр» по поручению Министерства культуры РФ, при поддержке Правительства города Севастополя и Музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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[email protected], пресс-служба Музея-заповедника «Херсонес Таврический»

О музее-заповеднике

Херсонес Таврический является объектом культурного наследия, он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До наших дней сохранились уникальные элементы архитектурного ансамбля, представляющие культуры разных времен и народов: античный театр – единственный, найденный на территории СНГ, Базилика 1935 года, Башня Зенона – оборонительное сооружение города, Туманный колокол и многое другое.

Херсонес Таврический был важнейшим оплотом Византийской империи в Северном Причерноморье. Он является своеобразным символом истории всего Крымского полуострова. Именно здесь согласно летописям более тысячи лет назад киевский князь Владимир принял христианство.

В наши дни Херсонес – это музей под открытым небом: здесь находится историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», один из крупнейших музейных и научно-исследовательских центров, где ведут работу археологи со всего мира. Ежегодно в Херсонесе проходят культурные мероприятия регионального и международного масштаба, конкурсы и выставки.

Официальный сайт V Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес»: https://inter-fest.ru