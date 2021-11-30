Выставка русской деревянной игрушки «Деревянные и расписные. Традиции и современность» и спектакль «Что в ларце?»

4 декабря в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки русской деревянной игрушки «Деревянные и расписные. Традиции и современность», которая познакомит посетителей с коллекцией деревянных игрушек Александра Вадимовича Михайлова. В ней собраны советские и российские деревянные игрушки фабричного и кустарного производства, и изделия народных художественных промыслов Московской области (Сергиев Посад, Богородское) Нижегородской области (Городецкая, Федосеевская, Полхов-Майданская, Семеновская, Новинская, Ермиловская), Владимирской области (Гороховец), Архангельской и Вологодской области, Костромы и других регионов России.

Деревянная игрушка – один из древнейших видов детских игрушек. Даже приблизительная дата ее появления сегодня точно неизвестна. История деревянной детской игрушки на Руси датируется примерно IX веком. Тогда на забаву детям изготавливались деревянные игрушки - свистульки, фигурки и трещотки. Многие из них использовались не только для забавы, но и являлись оберегами для новорожденных и маленьких детей.

В течение длительного периода центром изготовления деревянных игрушек на Руси был город Сергиев Посад, в мастерских которого, начиная с XV века, занимались резьбой по дереву и его дальнейшей токарной обработкой.

В XVIII веке появилось промышленное производство деревянных игрушек, однако ручное производство национальной игрушки существует до сих пор и пользуется популярностью во всем мире. Часто подобные деревянные игрушки являются предметом интереса коллекционеров.

Первые деревянные игрушки в коллекции появились в начале 90-х годов прошлого века, а на сегодняшний день собрание Александра Вадимовича Михайлова насчитывает более двух тысяч деревянных игрушек и изделий народно-художественных промыслов из России, Украины, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран.

В день открытия выставки гостей ждет замечательный подарок - спектакль «Что в ларце?» от театра «Картонный дом». Вместе с артистами зрители совершат путешествие по русским народным сказкам и познакомятся с героями известных всем с детства произведений: «Журавль и цапля», «Лиса и журавль», «Теремок», «Вершки – корешки», «Как Ваня ходил жениться».

Начало спектакля в 15.00. Необходима предварительная запись по телефону: 617-00-90. Количество мест ограничено.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 0+