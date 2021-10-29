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Питерец.ру » Культура » Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери

Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери

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55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
30 октября библиотека Гоголя закрывает свои двери и открывает двери онлайн-музея, за которыми пять виртуальных миров Гоголя!

30 октября библиотека Гоголя закрывает свои двери и открывает двери онлайн-музея, за которыми пять виртуальных миров Гоголя!

Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" словно специально создан для ноября 2021 года. Когда незачем снимать пижаму, некуда спешить и вообще лучше ни с кем не встречаться – и даже у цирюльника закрыто!

Вот тут-то самое время прийти в "Город Гоголя" со своего компьютера, одеться по-летнему, сделать причёску, выбрать нос – и в назначенный час войти в 3D-мир, где уже собрались друзья (точнее, их аватары) в ожидании экскурсии.

Инновационный онлайн-музей Библиотеки Гоголя открывается чередой онлайн-экскурсий и онлайн-дискуссий, в которых примут участие искусствоведы, кураторы, художники, геймдизайнеры – и в которых можете принять участие вы все!

Чтобы присоединиться к экскурсиям и задавать вопросы на дискуссиях нужно просто зарегистрироваться на https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/events/future/

Проект реализуется при поддержке благотворительной программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Онлайн события к открытию зала виртуальных экскурсия:
30 октября
Премьера  онлайн-спектакля «Гоголь. Пространства»: совместный проект Библиотеки Гоголя и театра «Мастерская Брусникина»
13:00 – открытая генеральная репетиция
17:00 – спектакль
17:45 – обсуждение в ZOOM с участием режиссёра, актёров и критиков
Регистрация на участие закрыта;
смотрите трансляцию на https://www.facebook.com/golib2013
2 ноября 19:00
Тур по онлайн-музею и дискуссия «Новое чувство пространства»
Участники:
Ирина Аксёнова, со-основатель пространства FFTN, куратор проекта Notland
Юлия Клейман, театровед, куратор, доцент РГИСИ и НИУ ВШЭ
Александр Рашидов, куратор проекта «Царицыно в Minecraft»
Антон Яхонтов, композитор, видео-художник
Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827032/

4 ноября, 18:00, 19:00, 20:00
Ночь искусств в Виртуальном музее Город Гоголя
Тур по онлайн-музею для всех желающих в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827238/
6 ноября 19:00
Тур по онлайн-музею и дискуссия «Прошлое на языке будущего: новые медиа в исторической экспозиции»
Участники:
Ирина Актуганова, основатель Санкт-Петербургского музея звука, куратор проектов «Новая Антропология» и «Школа Павлова»
Анна Ласкина, заведующая научно-просветительским отделом Музея театрального и музыкального искусства
Анна Михайлова, руководитель проекта «Идеи для музеев»
Мария Михновец, научный сотрудник Музея Ф.М. Достоевского
Борис Орехов, доцент НИУ ВШЭ, сотрудник Центра цифровых гуманитарных исследований
Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827033/
8 ноября в 18:00
Тур по онлайн-музею и дискуссия «Гейм-технологии захватывают музей»
Участники:
Федор Балашов (WASDSWAG), художник/геймдизайнер, преподаватель направления «Геймдизайн и виртуальная реальность» Школы дизайна ВШЭ
Юлия Кожемяко, художница, разработчица арт-игр
Анна Козлова, куратор, исследовательница арт-игр
Евгений Кузмичов, историк искусств, исследователь видеоигр, сооснователь пространства «Стыд»
Екатерина Михатова, куратор, сооснователь Kz gallery
Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827035/
11 ноября в 19:00
Тур по онлайн-музею и дискуссия «Онлайн-экспозиция как медиа-искусство»
Участники:
Владимир Вельминский, профессор Университета Баухаус, Веймар, руководитель лаборатории по изучению истории и теории медиа
Лев Манович, профессор городского университета Нью-Йорка, автор 14 книг, включая «Культурная аналитика», «Теория софт-культуры» и «Язык новых медиа»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина
Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс»
Марина Швец, директор ЦБС Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Наталья Алфутова, медиа-художник, художник «Зала виртуальных экскурсий "Город Гоголя"», номинант премии Курёхина-2021
Ярослав Кравцов, гейм-дизайнер, разработчик «Зала виртуальных экскурсий "Город Гоголя"»
Виктор Кудряшов, медиа-художник, номинант премии Курёхина-2021
Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827036/

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