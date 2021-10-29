Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери

30 октября библиотека Гоголя закрывает свои двери и открывает двери онлайн-музея, за которыми пять виртуальных миров Гоголя!

Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" словно специально создан для ноября 2021 года. Когда незачем снимать пижаму, некуда спешить и вообще лучше ни с кем не встречаться – и даже у цирюльника закрыто!

Вот тут-то самое время прийти в "Город Гоголя" со своего компьютера, одеться по-летнему, сделать причёску, выбрать нос – и в назначенный час войти в 3D-мир, где уже собрались друзья (точнее, их аватары) в ожидании экскурсии.

Инновационный онлайн-музей Библиотеки Гоголя открывается чередой онлайн-экскурсий и онлайн-дискуссий, в которых примут участие искусствоведы, кураторы, художники, геймдизайнеры – и в которых можете принять участие вы все!

Чтобы присоединиться к экскурсиям и задавать вопросы на дискуссиях нужно просто зарегистрироваться на https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/events/future/

Проект реализуется при поддержке благотворительной программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Онлайн события к открытию зала виртуальных экскурсия:

30 октября

Премьера онлайн-спектакля «Гоголь. Пространства»: совместный проект Библиотеки Гоголя и театра «Мастерская Брусникина»

13:00 – открытая генеральная репетиция

17:00 – спектакль

17:45 – обсуждение в ZOOM с участием режиссёра, актёров и критиков

Регистрация на участие закрыта;

смотрите трансляцию на https://www.facebook.com/golib2013

2 ноября 19:00

Тур по онлайн-музею и дискуссия «Новое чувство пространства»

Участники:

Ирина Аксёнова, со-основатель пространства FFTN, куратор проекта Notland

Юлия Клейман, театровед, куратор, доцент РГИСИ и НИУ ВШЭ

Александр Рашидов, куратор проекта «Царицыно в Minecraft»

Антон Яхонтов, композитор, видео-художник

Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827032/

4 ноября, 18:00, 19:00, 20:00

Ночь искусств в Виртуальном музее Город Гоголя

Тур по онлайн-музею для всех желающих в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827238/

6 ноября 19:00

Тур по онлайн-музею и дискуссия «Прошлое на языке будущего: новые медиа в исторической экспозиции»

Участники:

Ирина Актуганова, основатель Санкт-Петербургского музея звука, куратор проектов «Новая Антропология» и «Школа Павлова»

Анна Ласкина, заведующая научно-просветительским отделом Музея театрального и музыкального искусства

Анна Михайлова, руководитель проекта «Идеи для музеев»

Мария Михновец, научный сотрудник Музея Ф.М. Достоевского

Борис Орехов, доцент НИУ ВШЭ, сотрудник Центра цифровых гуманитарных исследований

Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827033/

8 ноября в 18:00

Тур по онлайн-музею и дискуссия «Гейм-технологии захватывают музей»

Участники:

Федор Балашов (WASDSWAG), художник/геймдизайнер, преподаватель направления «Геймдизайн и виртуальная реальность» Школы дизайна ВШЭ

Юлия Кожемяко, художница, разработчица арт-игр

Анна Козлова, куратор, исследовательница арт-игр

Евгений Кузмичов, историк искусств, исследователь видеоигр, сооснователь пространства «Стыд»

Екатерина Михатова, куратор, сооснователь Kz gallery

Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827035/

11 ноября в 19:00

Тур по онлайн-музею и дискуссия «Онлайн-экспозиция как медиа-искусство»

Участники:

Владимир Вельминский, профессор Университета Баухаус, Веймар, руководитель лаборатории по изучению истории и теории медиа

Лев Манович, профессор городского университета Нью-Йорка, автор 14 книг, включая «Культурная аналитика», «Теория софт-культуры» и «Язык новых медиа»

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании «Яндекс»

Марина Швец, директор ЦБС Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Наталья Алфутова, медиа-художник, художник «Зала виртуальных экскурсий "Город Гоголя"», номинант премии Курёхина-2021

Ярослав Кравцов, гейм-дизайнер, разработчик «Зала виртуальных экскурсий "Город Гоголя"»

Виктор Кудряшов, медиа-художник, номинант премии Курёхина-2021

Регистрация: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1827036/