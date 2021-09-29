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Питерец.ру » Культура » Выставка «Философия натюрморта»

Выставка «Философия натюрморта»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Симбиоз фотографии и классической живописи XVII–XVIII веков: московский преподаватель фотографии Илья Лукьянов сформировал новый стиль и посвятил ему выставку.

Проект назван «Философия натюрморта», а покажут его в музее Артмуза. Будут выставлены работы, будто вышедшие из-под кисти мастеров золотого века голландской живописи: представленный автором материал открывает возможность полноценного эмоционального диалога с изобразительной плоскостью кадра. В качестве отправной точки — тематика натюрморта и язык современной цифровой фотографии. 

Со слов автора выставки, началом создания представленной серии работ стало его увлечение голландскими натюрмортами XVII-XVIII веков. Это фантастические по своему содержанию, свету и эмоциональному воздействию на зрителя картины. Их тональное решение, тщательно продуманный сюжет и деталировка заставляют восторгаться даже самого искушенного зрителя. Однако между творением великих мастеров и современным зрителем существует незримый барьер, связанный с изменением символики визуального языка. Желание устранить это препятствие и стало темой для создания всей серии работ.

Преподавательская практика, по словам самого Лукьянова, практически перевернула его собственное представление о фотографии и заставила совершенно по-другому посмотреть на классическую живопись, которая является истоком современной фотографии. Именно в этот момент перед ним раскрывается новая суть фотографического натюрморта и он целенаправленно начинает работать над своей новой серией работ «Философия натюрморта».

Фотографии крайне сбалансированы и сделаны предельно тщательно. Эффект от его работ достигается при помощи игры света и тени, притом важно отметить и отсутствие постобработки — «без фотошопа». Илья Лукьянов признается, что долго экспериментировал с источниками освещения — главной особенностью барочных картин. А с излишней подробностью изобразительной плоскости кадра автору пришлось бороться через создание и добавление дополнительных визуальных фактур. Это позволило переключить зрителя на общее эмоциональное восприятие предлагаемого визуального образа.

ИЛЬЯ ЛУКЬЯНОВ 

ФИЛОСОФИЯ НАТЮРМОРТА

28 сентября – 31 октября 2021 г

Галерея «Дизайн-клаб», 2 этаж, 0+

Фотография

Вернисаж 28 сентября (вт) в 19-00 (в присутствии автора, приедет из Москвы)

Источник: Артмуза
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