Петербурженка Вероника Борисова вновь примет участие в шоу «Солдатки. Спецназ»

Телеканал ТНТ4 запускает второй сезон уникального проекта «Солдатки», в котором смешались реалити-шоу и сериальная драма. Участниц вновь отправят в реальную воинскую часть, где им предстоит пройти подготовку под командованием настоящих военных. Но в этот раз участниц к службе будут готовить не чёрные береты, а краповые, поэтому название нового сезона – «Солдатки. Спецназ». Премьера состоится 24 сентября в 19:00 на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER – каждую пятницу будут выходить сразу две новые серии.

Одна из участниц – Вероника Борисова из Санкт-Петербурга – принимала участие в первом сезоне проекта. Вероника вернулась на проект, чтобы победить свои страхи: “Главный урок, который я вынесла из первого сезона, - никогда нельзя сдаваться, надо всегда идти вперед к своей цели”, - поделилась с нами Вероника.

После первого сезона жизнь Вероники не сильно изменилась - она все так же поет в ресторанах и преподает детям пение. Участница из Санкт-Петербурга надеется, что с помощью проекта она выйдет из зоны комфорта и научится искренне проявлять свои чувства и эмоции — это, как она считает, поможет развитию ее творческой карьеры.

Вероника искренне хочет измениться, стать более инициативной, активнее проявлять свои лидерские качества, научиться работать в команде. Родные Вероники против ее участия в новом сезоне проекта “Солдатки”: “Мои родные негативно отнеслись к моему участию во втором сезоне. Сказали, что в первом я была и ничего не получила, какой смысл идти и бросать работу ради второго... Мои родные в меня не верят, считают, что я занимаюсь полной ерундой. А мне их поддержка нужна”, - поделилась с нами Вероника. Она хочет доказать, что все, кто в нее не верит - ошибается, и что она достойна победы.

Напомним, что в новом сезоне реалити-сериала «Солдатки. Спецназ» участницы столкнутся с настоящими суровыми буднями в отряде специального назначения. Со слезами и болью им придётся преодолевать препятствия, которые по силам лишь единицам. Хрупкие девушки будут носить 15-килограммовое снаряжение, терпеть изнурительные тренировки, а также беспрекословно выполнять приказы. Вспомнить, какой путь прошли участницы первого сезона и подготовиться к старту службы в спецназе можно будет на видеосервисе PREMIER, где 23 сентября выйдет также нулевая серия нового сезона.

Смотрите реалити-сериал «Солдатки. Спецназ» – с 24 сентября на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER.