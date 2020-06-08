По Фонтанке запустили кораблики с желаниями петербуржцев

К старту нового сериала «257 причин, чтобы жить», где главная героиня составляет список своих желаний, телеканал ТНТ запустил флешмоб, чтобы собрать желания петербуржцев. Сегодня, в день старта сериала в эфире ТНТ, телеканал запустил по Фонтанке кораблики с 257 желаниями горожан.

Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей в непростое для всех время и запустил флешмоб #СписокЖеланийСПб, призывающий пользователей соцсетей подумать о хорошем, вспомнить об отложенных планах, помечтать и вдохновиться мечтами окружающих.

Петербуржцы мечтали открыть приют для бездомных животных, влюбиться, встретить новых друзей, жить на берегу моря, выучить много разных иностранных языков и путешествовать - все эти желания стали частью большого списка желаний ТНТ со всей России. Принять участие во флешмобе могли все желающие, конечно, при условии наличия той самой мечты.

Флешмоб в Санкт-Петербурге поддержала солистка группы IOWA Катя Иванчикова, а фанаты певицы сделали фан-клип на песню группы «Маякни Мне». В клипе петербуржцы загадывают самые сокровенные желания.

Фан-клип в поддержку флешмоба #СписокЖеланийСПб на песню группы IOWA #МаякниМне: https://www.instagram.com/p/CBGUSTUCOsm/

Флешмоб так же поддержали и другие известные петербуржцы: актер Александр Соколовский, актер Александр Стекольников и актриса Алиса Гребенщикова, участницы шоу «Солдатки» Яна Заиченко и Вероника Борисова.

Сегодня, 8 июня, телеканал ТНТ запустил по Фонтанке кораблики, на парусах которых написано 257 желаний петербуржцев. Для того, чтобы желание попало на кораблик, было достаточно принять участие во флешмобе – 257 самых интересных желаний, которыми поделились горожане, попали на паруса корабликов.

Акция не нанесла вреда окружающей среде: все кораблики по ее окончанию были выловлены.

Тема для флешмоба, посвященного старту в эфире ТНТ сериала «257 причин, чтобы жить», была выбрана неслучайно. По сюжету главная героиня Женя Короткова (Полина Максимова) сумела побороть тяжелое заболевание и теперь она планирует исполнять все свои желания. И в этом ей помогает старенький блокнот, в который она аккуратно записывала все свои мечты, которых набралось целых 256: от «выучить испанский» и «прыгнуть с тарзанки», до «занятий спортом» и «покупки морской свинки». Но самое главное, 257-е желание девушки, как оказалось, было еще впереди.

«257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми, семейных и любовных проблемах.

Ищите самые интересные желания петербуржцев по хештегу #СписокЖеланийСПб. Премьера сериала «257 причин, чтобы жить» на ТНТ сегодня, 8 июня, в 20:30.