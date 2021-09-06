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Питерец.ру » Культура » Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»

Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В музее современного искусства Артмуза пройдет выставка Марата Тажибаева «Переплетение»

В музее современного искусства Артмуза пройдет выставка Марата Тажибаева «Переплетение», экспонировано будет уникальное сочетание гобеленов и живописных полотен.

Марат Тажибаев, член Союза художников и международной ассоциации ITNET (США), занимается гобеленом и живописью, да ещё и делает рискованную попытку сосуществования этих двух способов действовать, помещая гобелен на подрамник и работая в технике ассамбляжа – окружая его элементами, взятыми из предметного, фактического мира (от монет до пачки «Казбека»). В споре «безусловной» вещественности предметов реального мира с вещественностью гобелена меняется привычное соотношение степеней реальности. Ассамбляж иногда присутствует у Марата и в чистых гобеленах: там он в первую очередь обостряет восприятие самого материала и его качеств. 

Совмещение гобелена и живописи трудно представить по той причине, что они – совершенно по-разному растущие организмы. Переход от одной техники к другой требует радикальной перестройки способа действовать. От главенствующей в гобелене логики порядка действия нужно перейти к логике пространства, поля действия: гобелен материализуется в нитях, а цвет, таким образом, получает вес, объём, длительность. Он дисциплинирует цветные нити и как бы дистиллирует их цветовое качество, выделяет в чистом виде аромат цветовых отношений, создавая тёплую невесомость. Краска же как материал ведёт себя совершенно иначе. Она реализуется именно на плоскости, воплощаясь через конкретное движение руки.  И если в гобелене картина полностью сконструирована в сознании художника заранее, еще до начала процесса, то рисунок живописца рождается внимательным ощупыванием плоскости, непредсказуемостью и риском касания, преобразованием краски в цвет.

Важное свойство картин Марата Тажибаева, недавно удостоенного благодарности Комитета по культуре, а также целого ряда дипломов и наград, состоит в том, что у него перед плоскостью во всей её материальности (холст ли, картон ли это) возникает почти смущение, он не хочет полностью скрывать краской изначальные свойства поверхности. Уже это отношение к материалу, эта продуктивная неуверенность оберегает Марата от иллюзионизма и наделяет его особым чувством такта. 

МАРАТ ТАЖИБАЕВ

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ

Живопись, графика, гобелены, 0+

3 сентября - 29 сентября

Галереи «Мастерская художника» и «Бизнес-арт», 3 эт

Вернисаж 9 сентября (чтв) в 19-00

Источник: Артмуза
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