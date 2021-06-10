Исторические мультимедийные парки «Россия — моя история» посвятят обширную программу празднования дня России 800-летию Александра Невского

Мультимедийные Исторические парки «Россия — моя история» проведут широкую программу празднования всероссийского праздника 12 июня в 23 регионах страны.

Центральной локацией Дня России станет музей Новая Третьяковка. Там состоится открытие художественной выставки, приуроченной к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского — «История России глазами художников». Масштабная экспозиция посвящена исторической русской живописи конца XVIII - начала XX веков. Выставка станет ярким примером межмузейного сотрудничества, объединившего экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний. Организаторы планируют сделать традицией ежегодное проведение масштабных художественных выставок, посвященных Дню России.

Недавно открытая художественная выставка «Александр Невский в изобразительном искусстве» продолжит свою работу в городе Печоры Псковской области. До конца года собрания исторических полотен представят в музеях Ярославля и Великого Новгорода.

В Екатеринбурге день России можно будет начать с посещения новой интерактивной выставки «Александр Невский. Судьба России». На площади в 800 квадратных метров авторы объединяют иммерсивные и игровые технологии погружения, графические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность. Цель авторов – пошагово раскрыть роль Александра Невского в истории России.

12 июня в Санкт-Петербургском парке «Россия – моя история» откроется тематическая художественная выставка «День России. Лето. Петербург — 2021», на которой покажут произведения молодых современных петербургских художников. На YouTube-канале парка в 16:00 начнется прямой эфир, во время которого жители Петербурга и Ленинградской области открыто ответят на вопросы: о чем они размышляют в начале лета 2021 года? Каких успехов добились в прошедшем году? О чем мечтают, каким видят будущее и чего желают своей стране?

В Историческом парке Казани можно будет погрузиться в детали, собранные со всей России фотоисследователем Александром Сухаревым в авторском мультимедийном проекте «Россия большая, и меня в ней не найти». Также все желающие смогут увидеть уникальный фильм Российского географического общества «Пять вершин России».

Во Владивостоке Исторический парк станет соорганизатором общекраевого праздника и подготовит локальную площадку «Средневековый городок», где можно будет «побродить по временам древней Руси». Посетителей ждет большая зона с реконструкцией средневекового быта с мастер-классами по ремеслам, походный лагерь и ристалище с профессиональными боевыми конструкторами.

В тюменском Историческом парке день России посвятят истории символов. Состоится тематическая экскурсия об истории герба, гимна и флага страны. Там же желающие смогу пройти квест «Александр Невский — Умом и мечом». Участникам предстоит пройти ряд испытаний, чтобы спасти Русские земли, познакомиться с древними традициями славян и сразиться в битве с кочевниками и рыцарями в роли дружинников.

В Историческом парке Перми настоящим путешествием во времени станет костюмированная экскурсия «Пермь от основания до начала XX века». Особым подарком для пермяков станет возможность побывать на выставке «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» и увидеть документы, фотографии, предметы живописи и декоративно-прикладного искусства, уцелевшие в годы Великой Отечественной войны.

В Омске пройдут бесплатные экскурсии «Путь России: от Рюрика до начала XX века». В экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» гости узнают о правящих династиях, легендарных сражениях и великих полководцах в истории нашей страны. Вечером пройдёт семейный командный квиз «Знаешь ли ты Россию?».

В Пятигорске День России гостей парка ждет специальная экскурсия «История грамотности и книжного дела на Руси» с мастер-классом по древнерусской каллиграфии. Юные посетители смогут принять участие в квесте «По следам русских богатырей», чтобы узнать больше об истории и примерить на себя разные исторические роли.

В московском парке «Россия — моя история» за исторически наполненный день России будет отвечать команда экскурсоводов. Они готовят интерактивную программу для детей до 13 лет «Александр Невский. Стратег, воин, дипломат», на которой можно будет познакомиться с интересными фактами из жизни великого князя. Юные посетители узнают о технике средневековой битвы, почувствуют себя в роли новгородского дружинника или тевтонского рыцаря.

«В этом году День России совпал с большим юбилеем — 800 лет со дня рождения великого князя Александра Невского. Многие века Александра Невского на Руси почитали как идеального правителя, ставили его в пример подрастающему поколению. Несколько лет назад россияне выбрали его победителем на конкурсе «Имя Россия». От Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга подготовлена большая программа празднований, посвященная великому князю. Это и открытие художественной выставки в Третьяковской галерее на Крымском валу «История России глазами художников», и современная экспозиция в Екатеринбурге «Александр Невский. Судьба России», и тематические экскурсии и интерактивные площадки во Владивостоке, Волгограде, Казани. До конца года во всех исторических парках будет открыта авторская выставка, созданная молодыми режиссерами и историками, посвященная жизни Александра Невского», - подчеркнул член общественной палаты РФ, руководитель ассоциации исторических парков Иван Есин.

Также 12 июня в 57 павильоне ВДНХ пройдет фестиваль независимой молодежной журналистики «Медиа Россия». Экспертами на площадке станут председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, актер Дмитрий Певцов, писатель Дмитрий Епишин, блогер-миллионник Галина Ржаксенская и другие.

Свой образовательный вклад в празднование 800-летия великого князя внесет и Министерство просвещения РФ совместно с Фондом новых форм развития образования и «Учителем года - 2017» Ильей Демаковым. Он станет спикером цикла онлайн-лекций, на которых презентует Ал. Невского как одного из самых ярких примеров для молодежи. Учитель истории расскажет о юности князя, его учителях и сверстниках, его стремлении к новым знаниям и опыту, преодолении себя и формировании личности будущего великого дипломата и полководца. Видео в дальнейшем будет размещено на платформах парков «Россия — моя история».