Мультимедийная выставка «Вспомним»

15 июня в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Вспомним». Авторский проект о войне от первого лица реализуется при поддержке Министерства Просвещения РФ.

Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping. Посетители начинают просмотр с «зала последнего мирного дня»: жители Советского Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают выпускной, не догадываясь, что уже завтра их жизнь изменится навсегда.

«Эта авторская выставка - новый опыт для наших парков и всех посетителей экспозиции. Мы рады, что в нашей команде работают молодые авторы, которые приложили массу своих усилий, знаний и времени к производству мультимедийного контента для «Вспомним». Важно, что работу Екатеринбургского парка «Россия – моя история» увидят жители всех регионов, в котором представлена наша ассоциация. Такие проекты, как «Вспомним», связывают россиян с историей на эмоциональном уровне, подвиги и поступки участников Великой Отечественной войны становятся ориентиром и примером для нас», - отметил руководитель ассоциации Исторических парков «Россия – моя история», член общественной палаты РФ Иван Есин.

Digital экспозиция была создана группой молодых авторов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её концепция состоит из семи связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны – маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда.

«Вспомним» – выставка, которая погружает зрителя в непривычное ему состояние, вырывает из будничного контекста и позволяет оказаться в эпицентре событий. Здесь можно взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединённых одним общем горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне…», - рассказал о выставке режиссёр Лев Маврин.

Перемещаясь по выставке, посетитель оказывается в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона (на выставке установлены эксклюзивные телефонные аппараты времен войны), он узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к И. В. Сталину. Далее посетителю предстоит оказаться в кабинете вождя и понять, как принимались первые решения по переходу Советского Союза на военное положение.

Выставка будет расположена в зале «ХХ век» и продлится до 1 сентября 2021 года. Возрастное ограничение 12+