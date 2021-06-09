Мультимедийная выставка «Вспомним»

15 июня в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Вспомним». Авторский проект о войне от первого лица реализуется при поддержке Министерства Просвещения РФ.
Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото и видео и построена по принципу художественного фильма, с применением технологии video mapping. Посетители начинают просмотр с «зала последнего мирного дня»: жители Советского Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают выпускной, не догадываясь, что уже завтра их жизнь изменится навсегда.
Digital экспозиция была создана группой молодых авторов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её концепция состоит из семи связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны – маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда.
Перемещаясь по выставке, посетитель оказывается в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона (на выставке установлены эксклюзивные телефонные аппараты времен войны), он узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к И. В. Сталину. Далее посетителю предстоит оказаться в кабинете вождя и понять, как принимались первые решения по переходу Советского Союза на военное положение.
Выставка будет расположена в зале «ХХ век» и продлится до 1 сентября 2021 года. Возрастное ограничение 12+