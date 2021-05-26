Выставка «Энди Уорхол и русское искусство»

Впервые 100 знаковых произведений родоначальника поп-арта покажут вместе с работами российских современных художников: от легенд соц-арта Комара и Меламида и Владислава Мамышева-Монро до Павла Пепперштейна и группы RECYCLE. В фокусе выставки не только сам Уорхол и миф вокруг него, но и то, как этот миф повлиял на советское и российское искусство. Прошло 60 лет после появления уорхоловской «Фабрики», но российское искусство все еще размышляет над темами, поднятыми королем поп-арта. Что такое общество потребления с его армией курьеров и транснациональных сервисов, может ли художник быть брендом и что значит американская поп-культура для русского человека?

В каждом из 9 пространств выставки культовые произведения Уорхола соседствуют с работами российских авторов: шелкография с Мэрилин рядом с фотографиями Мамышева-Монро в ее образе, банка Кэмпбелла с банкой сгущенки Дмитрия Шорина, банкноты с подписью Уорхола с проектом «Новые деньги» Леонида Парфенова и Елены Китаевой. Московский концептуализм Юрия Альберта и Дмитрия Пригова, медгерменевтика Павла Пепперштейна, соц-арт Александра Косолапова, Комара и Меламида, инсталляции RECYCLE GROUP, провокационное искусство Олега Кулика и Тер-Оганьяна — зритель увидит, как непохожие друг на друга художники вышли из одной банки с супом Кэмпбелл.

Работы для российской части кураторам выставки помогали отбирать Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея и Алексей Ерофеев, куратор выставки «Русский поп-арт» в Третьяковской галерее.

100 работ Уорхола собраны для выставки из частных коллекций — из-за отсутствия межмузейного обмена с США в Санкт-Петербург невозможно привезти шедевры из Музея Уорхола в Питтсбурге. Зритель увидит как самые ранние произведения художника — например, иллюстрации к книге «В глубине моего сада» с которых началась карьера Уорхола-художника, так и серию из 10 шелкографий с Мао Цзэдуном. Один из принтов серии, привезенных в Санкт-Петербург происходит из самого первого тиража 1972 года. Кроме того в экспозицию войдут уорхоловские полароиды, обложки оформленных им пластинок, а в кинозале покажут его экспериментальные фильмы.

Выставка-исследование собрана в формате аттракциона-лабиринта, где собран весь арсенал поп-арта: розовый мех, диско-шары, флуоресцентные лампы и, серебряная фольга — любимый материал Уорхола. Над архитектурным решением работала Юлия Наполова — основатель бюро PSCulture и автор дизайна выставки «Сесил Битон и культ звезд» в Эрмитаже.

Юлия Наполова:

«Энди Уорхол превратил свою жизнь и личность в свой самый масштабный художественный проект. Нашим вдохновением стала методичность художника в построении публичного образа. Путь сквозь лабиринт раскрывает творчество Уорхола с разных сторон, и к финалу внутренний мир Энди предстает без купюр. К самому художнику подобраться было непросто — и на выставке каждый сможет это сделать».

Первая крупная выставка Уорхола в Санкт-Петербурге проходила в 2000 году в Эрмитаже, а спустя 6 лет ретроспективу художника показали в Третьяковской галерее и Русском музее. В 2020 году в Москве прошла выставка «Я, Энди Уорхол», которая вызвала в медиа громкие споры о подлинности работ и самой фигуре художника, который ставил под сомнение саму суть подлинности произведения, а повтор использовал как полноценный художественный прием. Проект «Энди Уорхол и русское искусство» — попытка осмыслить образ и мифологию художника на российской почве. К выставке выпущен каталог со статьями Александра Боровского и Алексея Ерофеева, оформленный студией ABCdesign.

Татьяна Звенигородская, куратор:

«Энди Уорхол сыграл ключевую роль для развития российского искусства. В условиях репрессивной советской культурной политики, изоляции, поп-арт вернул отечественное искусство на площадку актуальных художественных поисков, вытащив из состояния провинциального отставания».

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: Юрий Альберт, Константин Бенькович, Константин Звездочетов, Виталий Комар, Елена Китаева и Леонид Парфенов, Олег Котельников, Александр Косолапов, Олег Кулик, Надежда Лихогруд, Александр Меламид, Владислав Мамышев-Монро, Маяна Насыбуллова, Борис Орлов, Авдей Тер-Оганьян, Павел Пепперштейн, Леонид Соков, Дмитрий Шорин, RECYCLE GROUP и другие художники.

КУРАТОРЫ: Татьяна Звенигородская, Алиса Бульчак

ОРГАНИЗАТОР: Фонд Артсолус

Выставка продлится три месяца, с 25 июня 2021 года по 19 сентября 2021 года в Севкабель Порту в Санкт-Петербурге и открыта ежедневно, без выходных, с 10 до 22. Билеты на выставку можно приобрести заранее на сайте www.warholart.ru

Стоимость билета — 500 рублей в будний день, в праздничные и выходные — 800 рублей, льготный — 300 рублей в будний день, 500 рублей в праздничные и выходные.

АДРЕС ВЫСТАВКИ: Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40, Севкабель Порт. Рекомендована для посетителей от 16 лет.