ента новостей

19:22
"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр
19:19
В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш
19:17
Презентация выставочного проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16:48
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
16:45
Три временные выставки в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» ждут посетителей в ближайшие выходные
16:44
163 775 петербуржцам оказана гуманитарная помощь в рамках акции #МыВместе
16:39
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 6,3 миллиона рублей
12:24
В Петербурге аферисты заставили пенсионерку отдать крупную сумму
12:18
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пнесионерку
12:15
В Петербурге полиция задержала похитителя автофургона
09:24
Протестные акции приостановили
08:17
Спрос на электромобили
20:38
Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства
20:36
Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО
20:33
Победительница проекта «Профстажировки 2.0» приняла участие в постановке эксперимента по изучению мозговой активности человека
11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
11:20
Между Санкт-Петербургом и Минском открывается новый автобусный маршрут
11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
11:08
В Ленобласти связисты ЗВО определят лучшие расчеты в ходе конкурса «Уверенный прием»
08:21
Борьбу с коррупцией усилили
07:55
Что с долгосрочной арендой?
00:43
Баскетбольный «Зенит» победил «Нижний Новгород», а Антон Понкрашов стал игроком «Химок»
21:10
Сrowe CRS реализует решение об укреплении судебной практики
15:17
Депутата ЗаКС Ленобласти задержали по делу о мошенничестве
14:54
В Ленобласти мигрант задержан по подозрению в насилии над малолетним ребенком
14:42
В Купчино обнаружили нелегальную «омывайку»
13:59
В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных
13:22
В Петербурге общественники организовали бесплатную стоматологическую помощь для многодетных семей
13:14
160 888 гуманитарных наборов передали волонтеры акции #МыВместе
13:09
Работа ученых СПбГМТУ удостоена премии на Всероссийском конкурсе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » "Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр

"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр

Дом молодежи Санкт-Петербурга приглашает приятно провести воскресные морозы за настольными играми и горячим чаем. 7 февраля в 18.00 молодежное пространство «ЛЕГКО» приглашает Всех желающих принять участие в игротеке «Игровая зона – АКТИВИТИ». Мероприятие проводится для увеличения показателя вовлеченной в творческую деятельность молодежи Петербурга в рамках национального проекта «Образование».

Настольные игры — это повод собраться вместе с семьей или друзьями, это интересный вечер без компьютера и телевизора, полный общения и настоящего азарта. Если в вашем сердце есть место для настольных игр, то нужно обязательно уделить этому время.

Присоединиться к мероприятию можно по адресу: Новоизмайловский проспект, 48, предварительно пройдя регистрацию по ссылке - https://vk.cc/bY1yZT.

Всех участников ждет приятный сюрприз в виде печенек и вкусного чая.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-10-2016, 10:44
В Петербурге стартовал конкурс на лучшую организацию в сфере досуга
4-10-2018, 09:31
Молодежный фестиваль робототехники «Открытое пространство. Brain Fest»
1-12-2020, 10:51
Михаил Зыгарь выступит в «ПРОСТО»
14-05-2018, 16:15
Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
12-10-2018, 13:24
ВЕЧЕР ПОЭТОВ в Историческом парке «Россия – моя история»
20-08-2020, 16:01
Лучшие молодежные бизнес-проекты выберут в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
153
Вчера, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
114
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
254
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
0
624
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
Наверх