"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр

Дом молодежи Санкт-Петербурга приглашает приятно провести воскресные морозы за настольными играми и горячим чаем. 7 февраля в 18.00 молодежное пространство «ЛЕГКО» приглашает Всех желающих принять участие в игротеке «Игровая зона – АКТИВИТИ». Мероприятие проводится для увеличения показателя вовлеченной в творческую деятельность молодежи Петербурга в рамках национального проекта «Образование».

Настольные игры — это повод собраться вместе с семьей или друзьями, это интересный вечер без компьютера и телевизора, полный общения и настоящего азарта. Если в вашем сердце есть место для настольных игр, то нужно обязательно уделить этому время.

Присоединиться к мероприятию можно по адресу: Новоизмайловский проспект, 48, предварительно пройдя регистрацию по ссылке - https://vk.cc/bY1yZT .

Всех участников ждет приятный сюрприз в виде печенек и вкусного чая.