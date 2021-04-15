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Питерец.ру » Культура » Фотовыставка «Байкал для каждого»

Фотовыставка «Байкал для каждого»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Доме молодежи Санкт-Петербурга откроется фотовыставка «Байкал для каждого»

19 апреля в 19:00 в молодежном коворкинге «ЛЕГКО» состоится открытие фотовыставки «Байкал для каждого». На мероприятии будут работать три площадки, на которых пройдет лекция «Россия - страна возможностей», будет организована сама выставка и мастер-класс по фотографии «Как сделать фотографию запоминающейся?».

Кроме этого, руководство коворкинга расскажет о возможностях площадки и сотрудничестве. Также в «ЛЕГКО» будет представлена коллекция книг библиотеки молодежного коворкинга, с которыми можно не только ознакомиться, но и взять с собой при наличии паспорта.

Данная выставка является итогом одноименного всероссийского фотопленэра для молодежи, который проходил с 15 по 20 февраля 2021 года на берегу Байкала и в городе Иркутск.

Фотовыставка будет доступна посетителям до 16 мая по адресу Новоизмайловский проспект, 48. На мероприятии организуют кофе-брейк.

«Озеро Байкал - очень популярная достопримечательность России. Нашим фотохудожникам удалось собрать прекрасные фотоматериалы по итогам экспедиции, и мы очень рады, что наш коворкинг "ЛЕГКО" станет местом организации такой интересной выставки, а дополнительные лекции и мастер-классы дополнят открытие и станут ярким событием весны», - рассказал организатор мероприятия, специалист по работе с молодежью Дома молодежи, Виталий Вельможин.
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