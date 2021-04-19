В Петербурге откроется первая экологическая передвижная фотовыставка

В петербургском молодежном коворкинге «ЛЕГКО» (Новоизмайловский проспект, 48) 19 апреля в 19:00 состоится открытие первой экологической передвижной фотовыставки «Будь счастливым на чистой Земле!» от известного фотохудожника Георгия Богословского.

На мероприятии участники узнают, чем интересен проект, как с его помощью можно донести идею экологичного образа жизни через искусство фотографии. Также все желающие увидят, как фотохудожник создает произведения, которые открывают мир самобытных культур и историй, раскрывают секреты нетронутых уголков планеты.

«Фотовыставка экологической направленности поможет показать, насколько хрупким и уязвимым может быть окружающий нас мир, и сподвигнуть сделать что-то небольшое, но правильное, чтобы сохранить его чистоту и первозданную красоту», – комментирует один из организаторов мероприятия Яна Григорьева.