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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сад Камней»

Выставка «Сад Камней»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Дарья Яковишина-Кузнецова пишет окаменевшие текстуры, экспериментируя с границами реальной и воображаемой природы физических объектов.

Лауреатка Российской Премии Искусств, член Союза Художников и победительница целого ряда международных конкурсов (от столичной АрхиГрафики 7 до болгарского Plovdiv 2019) пишет окаменевшие текстуры, экспериментируя с границами реальной и воображаемой природы физических объектов.

Дарья Яковишина-Кузнецова, востребованная художница, архитектор и дизайнер, исследует грань между тем, что способна создать природа, как совершенный, обезличенный механизм, и человеческим художественным высказыванием. Имеет ли художник право примерить на себя роль, ни много ни мало, Творца? Этот наивный, но, вместе с тем, вечный вопрос необходимо как минимум выделить курсивом перед тем, как предпринять в высшей степени амбициозную попытку дать художественный ответ безусловным и фундаментальным вещам — среди них тектоника, эстетика структур, случайность и избыточность природных образований.

Выставка «Сад Камней» представляет собой полотна, которые формируют очень специфическое пространство зрительского опыта: камни бесконечны, местами хаотичны, однако именно это художница использует для вдохновения и создания своей собственной версии упорядоченности.

Сад Камней подобен  архитектурному  ландшафту, но здесь  нет масштаба, а  объекты не подчинены друг другу. Здесь структура будто «выращивает» объекты, формируя их порядок. Наполнение пространства картины светом  дает возможность  саду жить, а зрителю на мгновение взглянуть на воображаемый мир, пока не зашло солнце и структуры не исчезли в тени.

ДАРЬЯ ЯКОВИШИНА-КУЗНЕЦОВА

САД КАМНЕЙ

ЖИВОПИСЬ, АКВАРЕЛЬ

3 апреля - 29 апреля 2021 г.

Вернисаж 6 апреля (вт) в 19-00

Галерея «Бизнес-Арт», 3 эт.

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Источник: АРТМУЗА
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