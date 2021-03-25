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Питерец.ру » Культура » Премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами»

Премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Премьера на Новой сцене Александринского театра  «ДАЛЬШЕ МЫ САМИ» по пьесе Ирады Берг

5 апреля в 19:00 на Новой сцене Александринского театра состоится премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами» в постановке Стаси Венковой. Премьера откроет новый сезон проекта «Чтения со смыслом».

Актеры перформанса: заслуженный артист России и актер Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Анатолий Белый, актер Театра им. Е.Б. Вахтангова Андрей Удалов, ученики Д.В. Брусникина Гладсон Махиб и Яна Енжаева и Снежана Самохина.

Сценографию к перформансу создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский.

«Чтения со смыслом» – проект, в котором на одной сцене встречаются состоявшиеся писатели и молодые авторы, а известные артисты, такие как Мария Миронова, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Анатолий Гребенщиков, Екатерина Варнава и другие, читают их произведения. В основе проекта лежит конкурс для молодых литераторов, по итогам которого в конце года издается сборник, а произведения победителей звучат со сцены. В 2021 году подать заявку на конкурс можно до 20 июня. Среди членов жюри конкурса – Михаил Пиотровский, Сергей Николаевич, Януш Вишневский, Сергей Макаренков и другие.

В рамках открытия сезона проекта состоится премьера перформанса «Дальше мы сами» –драматургического дебюта Ирады Берг –

 о том, как сложно признаться в своих страхах и начинать жизнь с чистого листа.

Ирада Берг, писатель, драматург, сценарист, продюсер: «Мне приходилось в жизни очень часто начинать заново: в работе, в личных отношениях. Это не просто. Когда заканчивается какой-то этап и зачастую совсем не так, как ты думал и планировал, охватывает паника. Пьеса как раз об этом: о человеческом обнулении и умении идти дальше, попрощавшись со своим прошлым… Об умении оторваться от стереотипов, выйти за рамки и не побояться сделать шаг навстречу себе новому и новой жизни».

Сюжет перформанса строится вокруг учительницы музыки Анны. Повзрослевшие одноклассники приходят на встречу, получив от нее приглашения в виде оригами. Она была исключительным человеком, которому удалось оказать решающее влияние на судьбы каждого из присутствующих. Однако загвоздка заключается в том, что в оригами учитель музыки приглашает своих учеников проститься с ней. Что это означает: ее приближающуюся смерть, отъезд или самоубийство? У каждого из учеников свое мнение на этот счет, ведь каждый из них символизирует одну из стадий принятия смерти: Федор – отрицание, Соня - гнев, Анфиса – торг и депрессию, Ник - принятие.

Раскручивая клубок событий последних лет и погружая зрителя в атмосферу иронии, изящества и легкости бытия, ученики поймут, насколько светлый, сильный и одинокий человек находился рядом с ними. Путаясь в догадках, воспоминаниях прошлого, любовных треугольниках и родственных узах, они станут свидетелями рождения новой Анны.

Перформанс по пьесе «Дальше мы сами» откроет новый сезон творческого проекта «Чтения со смыслом», цель которого создать площадку, объединяющую уже опытных писателей с начинающими авторами и предоставить возможность читателям услышать их произведения в исполнении известных актеров.

Генеральные партнеры проекта: Группа RBI, Blavatnik Family Foundation и Альфа-Банк.

***

Ирада Берг – член Союза писателей Санкт-Петербурга, продюсер культурных проектов, председатель Благотворительного фонда «РЕНЕССАНС». Автор сборника рассказов «Всему свое время…», романа «Примавера», автор-составитель альманаха «Кто я?», автор сценария к фильму «INSIGHT».

Стася Венкова – режиссер, актриса театра и кино, сценарист. В 2017 году получила премию «Лучший молодой режиссер» на фестивале Sarajevo Fashion Film Festival в Боснии и Герцеговине за свой дебютный фильм «Кафе «Полночь». В 2019 г. окончила ВГИК (мастерская С. А. Соловьева), дипломный спектакль «Федора» по мотивам романа Томаса Трайона, премьера которого прошла в Ясной Поляне. В 2020 году Стася стала обладателем специального приза «Мосфильма» – медали имени Сергея Эйзенштейна. Также снялась в картине Григория Константинопольского «Гроза» и новом фильме Сергея Соловьёва «Ути-ути-ути», где исполнила главную роль и выступила автором сценария.

Тимофей Рябушинский – художник-сценограф. Окончил Школу-студию МХАТ в 2010 – мастерская О. Шейнциса, руководители А. Кондратьев и В. Шилькрот. В качестве художника-постановщика выпустил ряд спектаклей в крупных театрах России. В 2016 году лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Работа художника в музыкальном театре». Участник выставок театрально-декорационного искусства.

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