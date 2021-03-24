Лидия Дробич: «Наши ученики умеют говорить, мечтать и думать на русском языке»

В этом году он был посвящен памяти народного артиста России Н.Н. Иванова, бессменному председателю жюри фестиваля. Поступило около 100 заявок от различных детских коллективов России и зарубежья, и спектакли 18 лучших из них были представлены на Малой сцене театра. Мы поговорили с Лидией Дробич, основателем детских театральных студий «Апрелик» во Франции, которая привезла на фестиваль экспериментальный спектакль «Маленький принц». За 16 лет плодотворной работы открылось 14 студий, в которых учатся дети-билингвы от 3 до 20 лет. Какие впечатления оставило участие в Брянцевском фестивале, в чем самобытность творческого направления студий «Апрелик» и на какие совместные планы натолкнул фестиваль, читайте в нашем интервью.

Лидия Тиграновна, ваши театральные коллективы активно участвуют в различных международных фестивалях. Чем именно вам запомнится Брянцевский фестиваль?

- Благодаря Брянцевскому фестивалю наши дети имеют возможность соприкоснуться с историей русского театра, ведь Брянцевский ТЮЗ – это легенда. Значимо, что они репетируют, играют на сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева – это большое событие для детского театра зарубежья, которое, несомненно, поднимет профессиональную планку наших учеников. Я благодарна Брянцевскому фестивалю за то, что он пошел нам навстречу и принял предложение о включении в программу нашего экспериментального спектакля, аналогов в мире не имеющего.

- Расскажите поподробнее о вашем спектакле.

- Спектакль «Маленький принц» был поставлен Максимом Михайловым в прошлом году и получил Гран-при на нашей «Неделе театров в Париже». 2021 год объявлен годом «Маленького принца» во Франции, а 29 июня ежегодно будет праздноваться день «Маленького принца», и мы подумали, что не можем не отреагировать на эти события. Сейчас спектакль получает второе дыхание: мы решили провести эксперимент, он рождается заново. На одну площадку вместе с детьми-билингвами из Франции 12-13 лет вышли студенты 2 курса РГИСИ. Наши ученики несколько дней подряд репетировали со студентами Максима Михайлова и создали совершенно новый спектакль. Благодаря этой совместной работе наши ребята повысили свой уровень актёрского мастерства и красивой, русской речи. Это был настоящий мастер-класс для наших учеников! Мы везем из России знания, культуру сцены и отношение к материалу, которыми наполнил Брянцевский фестиваль, режиссер Максим Михайлов и студенты РГИСИ. Очень хочется пригласить студентов к нам в Париж, прочитать еще раз, но уже немного по-другому эту историю. - Спектакль «Маленький принц» был поставлен Максимом Михайловым в прошлом году и получил Гран-при на нашей «Неделе театров в Париже». 2021 год объявлен годом «Маленького принца» во Франции, а 29 июня ежегодно будет праздноваться день «Маленького принца», и мы подумали, что не можем не отреагировать на эти события. Сейчас спектакль получает второе дыхание: мы решили провести эксперимент, он рождается заново. На одну площадку вместе с детьми-билингвами из Франции 12-13 лет вышли студенты 2 курса РГИСИ. Наши ученики несколько дней подряд репетировали со студентами Максима Михайлова и создали совершенно новый спектакль. Благодаря этой совместной работе наши ребята повысили свой уровень актёрского мастерства и красивой, русской речи. Это был настоящий мастер-класс для наших учеников! Мы везем из России знания, культуру сцены и отношение к материалу, которыми наполнил Брянцевский фестиваль, режиссер Максим Михайлов и студенты РГИСИ. Очень хочется пригласить студентов к нам в Париж, прочитать еще раз, но уже немного по-другому эту историю.

- Помимо развития профессиональных навыков что дает детям участие в подобных проектах?

- Без таких мотивационных проектов удержать язык среди детей соотечественников за рубежем очень сложно. Им нужна очень яркая мотивация, чтобы продолжать сохранять и улучшать свои языковые навыки. Такой мотивацией становятся международные проекты, которые я придумываю. Мы играли на одной сцене с Натальей Сергеевной Бондарчук и ее коллективом «Красную шапочку», с театром при музее Пушкина в Москве – «Сказку о мёртвой царевне». Когда на одной площадке встречаются и профессиональные актеры, и наши ребята-билингвы, такие проекты поднимают уровень значимости дела, которым они занимаются, и позволяют детям чувствовать свою причастность к русскому театру. Нас поддержал Владимир Познер, он является членом попечительского совета нашего театра. Он записал вступление к нашему спектаклю «Маленький принц» на французском языке – это тоже мотивация для учеников. В этом году мы будем делать совместные чтения «Познер на французском и на русском» - это тоже стимул для ребят. - Без таких мотивационных проектов удержать язык среди детей соотечественников за рубежем очень сложно. Им нужна очень яркая мотивация, чтобы продолжать сохранять и улучшать свои языковые навыки. Такой мотивацией становятся международные проекты, которые я придумываю. Мы играли на одной сцене с Натальей Сергеевной Бондарчук и ее коллективом «Красную шапочку», с театром при музее Пушкина в Москве – «Сказку о мёртвой царевне». Когда на одной площадке встречаются и профессиональные актеры, и наши ребята-билингвы, такие проекты поднимают уровень значимости дела, которым они занимаются, и позволяют детям чувствовать свою причастность к русскому театру. Нас поддержал Владимир Познер, он является членом попечительского совета нашего театра. Он записал вступление к нашему спектаклю «Маленький принц» на французском языке – это тоже мотивация для учеников. В этом году мы будем делать совместные чтения «Познер на французском и на русском» - это тоже стимул для ребят.

- Петербург для вас значимый город?

- Мы очень любим Петербург, потому что с этим городом нас связывают несколько официальных партнеров. Во-первых, это РГИСИ, уже 8 лет к нам приезжает и ставит спектакли доцент кафедры актерского мастерства Максим Михайлов. Наш положительный опыт сотрудничества перенимает весь русский мир за рубежем: работа профессионального режиссера поднимает и мотивацию учеников, и планку наших спектаклей. Как результат – гастролируя со спектаклями Максима Михайлова по международным фестивалям по 21 стране мы привозили и гран-при, и звания лауреатов. Другой наш официальный партнер – это Университет имени А.И. Герцена, с которым у нас тоже возникают международные проекты. Фокус нашего интереса - «русский язык через театр» и два ведущих петербургских института работают именно в этих направлениях. Для меня очень важно поднимать уровень профессионализма детского театра за рубежем. - Мы очень любим Петербург, потому что с этим городом нас связывают несколько официальных партнеров. Во-первых, это РГИСИ, уже 8 лет к нам приезжает и ставит спектакли доцент кафедры актерского мастерства Максим Михайлов. Наш положительный опыт сотрудничества перенимает весь русский мир за рубежем: работа профессионального режиссера поднимает и мотивацию учеников, и планку наших спектаклей. Как результат – гастролируя со спектаклями Максима Михайлова по международным фестивалям по 21 стране мы привозили и гран-при, и звания лауреатов. Другой наш официальный партнер – это Университет имени А.И. Герцена, с которым у нас тоже возникают международные проекты. Фокус нашего интереса - «русский язык через театр» и два ведущих петербургских института работают именно в этих направлениях. Для меня очень важно поднимать уровень профессионализма детского театра за рубежем.

- Что для вас первично язык или театр?

- Это невозможно разделить, потому что посредством театра мы сохраняем язык. Мой авторский проект – «Театр как модель сохранения русского языка» посвящен именно этому. У нас два направления – русский язык и литература в сочетании с театром, это дает замечательные результаты - у наших детей прекрасная речь. Они умеют говорить, мечтать и думать на русском языке.

- Как происходит поступление в вашу студию?

- В зависимости от возраста ребенка. Если ребенку 3-4 года и он говорит исключительно на французском языке, я могу взять его в студию, потому что он успеет догнать говорящих на русском языке учеников своего возраста. Отбор по уровню владения русским языком происходит, если ребенку больше 5 лет. С детьми от 7 лет работают российские режиссеры и наши дети должны быть готовы к встрече с ними. Если ребенок не будет понимать язык, а режиссеры из России говорят только на русском языке, у нас не получится сотворчества. - Это невозможно разделить, потому что посредством театра мы сохраняем язык. Мой авторский проект – «Театр как модель сохранения русского языка» посвящен именно этому. У нас два направления – русский язык и литература в сочетании с театром, это дает замечательные результаты - у наших детей прекрасная речь. Они умеют говорить, мечтать и думать на русском языке.- В зависимости от возраста ребенка. Если ребенку 3-4 года и он говорит исключительно на французском языке, я могу взять его в студию, потому что он успеет догнать говорящих на русском языке учеников своего возраста. Отбор по уровню владения русским языком происходит, если ребенку больше 5 лет. С детьми от 7 лет работают российские режиссеры и наши дети должны быть готовы к встрече с ними. Если ребенок не будет понимать язык, а режиссеры из России говорят только на русском языке, у нас не получится сотворчества.

- Как вы выбираете репертуар и мастеров?

- Мастеров я выбираю профессиональным чутьем – я уже 40 лет режиссер детского театра. С Максимом Михайловым я пообщалась час-полтора по скайпу и поняла, что это наш человек. Он - профессионал, педагог и интеллигентный человек – эти три понятия для меня основные. Я выбираю режиссеров так, чтобы потом им доверять - и в выборе репертуара, и в распределении ролей. Я привезла на Брянцевский фестиваль ребят - они 3 дня жили в РГИСИ, я туда практически не ходила, потому что доверяю мастеру и знаю, что он сделает хорошую работу. У нас случился творческий тандем, и я очень признательна Максиму Михайлову за это. В декабре 2020 года мы получили награду - мы считаемся лучшим русским детским театром зарубежья, не просто детским театром, а именно русским – среди всех взрослых иностранных театров. Наш профессионализм подтверждает уровень наших детей и уровень мастеров - у нас работало более 12 режиссеров из России и СНГ.

- У вас запланированы какие-то дальнейшие проекты с ТЮЗом имени А.А. Брянцева?

- Я впечатлена уровнем организации Брянцевского фестиваля – это очень профессионально, и, конечно, хочется сотрудничать с театром и дальше. Поскольку я являются членом правления Ассоциации русского театра зарубежья и курирую детские русские театры всего зарубежья, я бы хотела, чтобы это направление – работу Брянцевского фестиваля - мы включили в нашу деятельность, чтобы на фестивале было представлено побольше зарубежных театров. В этот раз из 18 коллективов только мы представляем иностранный театр. Я понимаю, что в этом году это было сделать практически невозможно, мы и сами с большим трудом добрались в Россию. Помимо этого, я открываю для себя талантливые студии России. Я смотрю спектакли коллег и хочу, чтобы дети зарубежья услышали и увидели эти работы. Вот в этом направлении, я думаю, мы и продолжим сотрудничество с Брянцевским фестивалем.

- Подобные фестивали детского творчества есть во Франции?

- Конечно, я являюсь директором нескольких таких проектов - у нас уже десятый год подряд будет проводится «Международная неделя русскоязычного детского театра» и, кстати, два коллектива, которые участвуют в Брянцевском фестивале – это «Этти дети» из города Красноярск и «Горошины» из Петербурга – увозили из Парижа гран-при. Уже более 30 стран побывало на наших фестивалях, поэтому мы все друг друга знаем, и за 10 лет у нас сложилось настоящее театральное братство. - Мастеров я выбираю профессиональным чутьем – я уже 40 лет режиссер детского театра. С Максимом Михайловым я пообщалась час-полтора по скайпу и поняла, что это наш человек. Он - профессионал, педагог и интеллигентный человек – эти три понятия для меня основные. Я выбираю режиссеров так, чтобы потом им доверять - и в выборе репертуара, и в распределении ролей. Я привезла на Брянцевский фестиваль ребят - они 3 дня жили в РГИСИ, я туда практически не ходила, потому что доверяю мастеру и знаю, что он сделает хорошую работу. У нас случился творческий тандем, и я очень признательна Максиму Михайлову за это. В декабре 2020 года мы получили награду - мы считаемся лучшим русским детским театром зарубежья, не просто детским театром, а именно русским – среди всех взрослых иностранных театров. Наш профессионализм подтверждает уровень наших детей и уровень мастеров - у нас работало более 12 режиссеров из России и СНГ.- Я впечатлена уровнем организации Брянцевского фестиваля – это очень профессионально, и, конечно, хочется сотрудничать с театром и дальше. Поскольку я являются членом правления Ассоциации русского театра зарубежья и курирую детские русские театры всего зарубежья, я бы хотела, чтобы это направление – работу Брянцевского фестиваля - мы включили в нашу деятельность, чтобы на фестивале было представлено побольше зарубежных театров. В этот раз из 18 коллективов только мы представляем иностранный театр. Я понимаю, что в этом году это было сделать практически невозможно, мы и сами с большим трудом добрались в Россию. Помимо этого, я открываю для себя талантливые студии России. Я смотрю спектакли коллег и хочу, чтобы дети зарубежья услышали и увидели эти работы. Вот в этом направлении, я думаю, мы и продолжим сотрудничество с Брянцевским фестивалем.- Конечно, я являюсь директором нескольких таких проектов - у нас уже десятый год подряд будет проводится «Международная неделя русскоязычного детского театра» и, кстати, два коллектива, которые участвуют в Брянцевском фестивале – это «Этти дети» из города Красноярск и «Горошины» из Петербурга – увозили из Парижа гран-при. Уже более 30 стран побывало на наших фестивалях, поэтому мы все друг друга знаем, и за 10 лет у нас сложилось настоящее театральное братство.