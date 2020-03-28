Сергей Шелгунов: «Фестиваль раскрывает индивидуальность ребенка»

С 16 по 20 марта ТЮЗ имени А.А. Брянцева проводил XXI Международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов. Несмотря на непростую ситуацию в мире, ежегодный праздник талантов состоялся: на него приехало 14 театральных студий. Международный фестиваль был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но программа охватила разные временные пласты действительности. 20 марта во Всемирный день театра для детей и молодежи были объявлены лауреаты фестиваля. Мы пообщались с исполняющим обязанности Председателя жюри, заслуженным артистом России Сергеем Шелгуновым и узнали, какие авторы интересны современным подросткам, какие задачи ставит перед собой фестиваль и как сложно выбирать победителей.

- Сергей Алексеевич, сколько заявок было отправлено на участие в Международном Брянцевском фестивале в этом году?

- Общее количество присланных заявок было около 150, но мы выбрали самые интересные работы, отличающиеся художественным мастерством и талантом. На Малой сцене были сыграны 14 спектаклей коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Ульяновска, Переславля-Залесска, Ярославля.

- Я посмотрела афишу. Спектакли по прозе Светланы Алексиевич и Бориса Васильева взяли гран-при и приз за первое место. Получается ли у детей справляться с таким серьезным материалом?

- В этом году наш фестиваль посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, но лауреатство этих спектаклей не связано только с выбором материала. Два коллектива - театр «Феникс» и театр-студия «Дуэт» - интересно обошлись с материалом. Это заслуга руководителя. Из произведения Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» театр «Феникс» выбрал только те страницы воспоминаний, которые связаны с молодыми девочками, те тексты, которые было легче присвоить. Спектакль здорово решен графически: мальчик-рассказчик находится в центре, девочки в одинаковых платьицах окружают его. Девочки с помощью простых стульев обыгрывают все – и застенки, и гибель, и рождение. Работа сделана культурно, тонко, точно, «от а до я».

Коллектив «Дуэт» у нас давно: они ежегодно участвуют в фестивале. В спектакле «Завтра будет война» - они и сыграли это «завтра». В прошлом году коллектив привез работу «Тимур и его команда», у них какая-то ностальгии по тому времени. Сегодня это редкая вещь. Ребята сыграли абсолютно человеческие, подростковые истории - это было непосредственно и живо. Нам искренне понравились эти работы, без привязки к тематике фестиваля, поэтому они и победили.

- Как вы думаете, материал в основном отражает заинтересованность режиссера в какой-то теме, реже приносится детьми?

- В основном материал приносит педагог. Но в этом году были две работы, в которых очень чувствуется личность ребенка. «Больно молчать» по документальному расследованию Юлии Дудкиной и «Подростковое» на основе текстов Ярославы Пулинович, Веры Полозковой и др. Дети рассказывали истории, которые им сегодня близки, они были как будто бы про них. Для меня Пулинович - новое имя, я знал только пьесу «Бесконечный апрель», а у нас в фестивале было три спектакля по ее названиям. В свое время именно на Брянцевском фестивале я впервые услышал имя Дины Рубиной. Может быть я старенький, серенький, но для меня благодаря фестивалю открываются новые имена в литературе.

- В призерах классика - спектакли по Достоевскому и Чехову – это вкусы жюри или классика всегда более успешна?

- Чехова и Достоевского ставят всегда, в основном, материал, который связан с детством. Учитывая, что у нас в театре есть спектакль по рассказам Чехова о детях, было приятно увидеть подобную работу в заявках. Очень много работ, которые мы осматриваем по видео, иначе выглядят на сцене. Во-первых, присутствует волнение, во-вторых, дети играют на настоящей сцене с хорошей аппаратурой. Многие актеры меняются, иначе существуют, громче или тише – производят другое впечатление. Мы не даем никаких публичных оценок, для этого существуют театроведы, которые проводят разбор спектаклей после каждого фестивального дня. Для детей участие в фестивале –прекрасный опыт существования в новом пространстве с профессиональными зрителями, это обогащает их внутренний мир и прекрасно развивает эстетические навыки.

- Вы награждаете детей специальным призом за хорошо сделанную роль. Какие ключи к победе?

- Это самый больной вопрос. Все-таки театральное искусство - это не спорт, здесь нет победителей и проигравших. На фестивале важнее общение - ребята приезжают из разных городов, студий, им есть чему поучиться друг у друга. Конечно, детям приятно получать награды, но наград на всех не хватит. Мы стремимся отметить побольше ребят: у нас один критерий: понравилось/не понравилось. Все члены жюри в один уголек дуют, у нас одна группа крови, мы сходимся во мнении, хотя и спорим на обсуждениях. У нас все происходит честно, нет никаких любимчиков, но выбирать довольно непросто.

Если ребята не побеждают, я всегда говорю им о том, что они победят в другом месте. Даже те, кто не получил награды, скажут своим детям – «а ты знаешь, когда мне было 10-15 лет, я выступал на сцене профессионального, государственного театра!» Ценен сам выход на Малую сцену - игровую площадку, где идут спектакли ТЮЗа и выступают профессиональные актеры.

- Сергей Алексеевич, какие эмоции фестиваль вызвал в этом году?

- Я восхищаюсь мужеством руководителей студий: надо поклониться в ножки этим людям. В интервью на Радио Россия кто-то из подростков говорил о том, что тоже хочет заниматься режиссурой и работать с детьми - не все стремятся стать актерами. Так что фестиваль заряжает на творчество и пробуждает индивидуальность.

Мы в театре очень серьезно относимся к Международному Брянцевскому фестивалю -сколько служб задействовано, чтобы он состоялся! Помимо работы членов жюри, пресс-службы и всего управленческого аппарата, на фестивале дежурят осветители, звуковики, монтировщики – они проводят спектакли и репетируют с другими коллективами, которые выступают на следующий день. Фестиваль прекрасно освещается в СМИ – в этом году к нему проявили интерес печатные издания, НТВ, канал Санкт-Петербург, Радио Россия.

То, что мы все-таки провели фестиваль - героический поступок. У нас были ребята из разных городов, и это могло закончиться неизвестно чем. Наверное, когда люди воодушевлены каким-то благодарным делом, микробы им не страшны.

В этом году на мне висела дополнительная ноша: в связи с нездоровьем Николая Иванова (пожелаем ему скорейшего возвращения в театр) я исполнял обязанности Председателя жюри. И везде старался подчёркивать - «временно»! В пятницу «состоялся» Гала-концерт закрытия фестиваля, но это была онлайн-трансляция без зрителей. Впервые ребята ожидали решения жюри по своим гаджетам! В зале были только руководители, трансляция выложена на сайте фестиваля и в группе ВКонтакте. Это новый опыт для всех нас.

Мне думается, что наш фестиваль - это не шоу «Голос» или «Алло, мы ищем таланты». Этим успешно занимаются другие. Нам интересно развитие ребёнка, его раскрепощение, его индивидуальность, вне законов шоу-программ. И это не соревнование, хотя принцип соревновательности присутствует. Мы каким-то образом должны выбрать «лучших». А лучшие - все! Даже те, кто не вышел в финал на нашу Малую сцену. Будем над этим думать.



Елизавета Ронгинская