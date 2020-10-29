ента новостей

13:03
В Корабелке появился уникальный тренажер
12:03
Андрей Рябоконь: при сдаче анализов на коронавирус необходимо обратить внимание на выбор медицинской организации
11:59
В Ленобласти утвердили комплекс мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
11:56
Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя
11:52
Эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
11:48
V Международный фестиваль искусств «Живой Финский залив»
11:46
В Ленобласти обаружено тело федерального судьи с огнестрельным ранением
11:27
На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова
11:21
В Петербурге полностью завершены испытания тепловых сетей
11:08
В Петербурге аферисты, под предлогом «переписи» денег похитили у пенсионера почти 2,5 миллиона рублей
10:51
В Ленобласти ребенок погиб при падении с шестого этажа
10:14
Можно ли восстановить доверие?
09:38
Бесплатное лечение от коронавируса?
22:28
Расчеты радиотехнических войск Ленинградской армии ВВС и ПВО заняли первое место на конкурсе «Воздушные рубежи-2020»
19:18
Общественники обратили внимание властей на пешеходный маршрут под трубой теплотрассы в Приморском районе
19:16
На развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 полностью перекроют четыре съезда
16:03
«Поезд Победы» продолжил свой путь
15:55
Россельхознадзор предотвратил ввоз в страну почти 61 тонны некачественной и опасной рисовой крупы из Индии
15:38
Ресурс «Медаль «За оборону Ленинграда» пополнился архивными документами
14:40
Единороссы вновь отказали петербуржцам в льготах на ЖКХ и транспорт
14:35
Летом объем перевалки нефтепродуктов из России начал сокращаться
14:31
В Московском районе развратник напугал 8-летнюю девочку
14:21
В Кронштадте школьница погибла при падении с высоты
11:47
В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии
11:45
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость
11:39
В Ленобласти поймали пиромана подпалившего автомобиль
11:33
В Петербурге задержали троих аферистов
11:21
На севере Петербурга задержали грабителя, пытавшийся похитить алкоголь из супермаркета
08:54
Петербург привлекателен для переезда
08:26
Из предпринимателей в самозанятые
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

0
31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В этом году в мире культуры и искусства появился новый масштабный социальный арт-проект выросший из общественной инициативы.

В этом году в мире культуры и искусства появился новый масштабный социальный арт-проект выросший из общественной инициативы. Первый всероссийский эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» - коллаборация социальной экологии и изобразительного искусства. Цель фестиваля: художественным языком, с помощью изобразительного искусства показать различные аспекты общего глобального кризиса (окружающей среды, экономики, этики, морали и т.д). География проекта - вся Россия: художники из более, чем 40-ка городов РФ приняли участие в фестивале. Организаторы отсмотрели более 700 заявок. Отбор участников для финальной выставки проекта, которая состоится весной 2021 года, ещё впереди. Музей современного искусства «АРТМУЗА» регулярно поддерживает идеи молодых кураторов, и в рамках проведения проекта «Другая реальность» выступил партнёром фестиваля. Масштабная промежуточная экспозиция разместилась в стенах выставочного пространства «Улица Большая Ремесленная».
Работа над фестивалем была в самом разгаре, когда весь мир встал «на паузу», столкнувшись с короновирусом. Китайский Ухань, страны Европы, затем и Россия. Современный мир узнал пандемию в лицо. Организаторы столкнулись с непростой ситуацией. «Что делать дальше?», ждать чего-то или двигаться вперёд в режиме «по ситуации». Было решено адаптироваться под новую реальность. Интересен тот факт, что название «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ», родилось задолго до того, как в жизни каждого из нас она появилась в действительности. Название оказалось пророческим. Несмотря на сложности, фестиваль стартовал 15 апреля 2020 года в условиях пандемии и успешно развивается, привлекая к себе все больший интерес со стороны и художников, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей и просто неравнодушных людей. И это не удивительно. Актуальность этого проекта сегодня сложно переоценить.
В обществе есть стереотип, связанный с приставкой «ЭКО», многие думаю, что «ЭКО» это что-то зелёное и пушистое. Но в 2020 году мы вошли в новую реальность. Работы художников, представленные в рамках фестивальной экспозиции говорят, в первую очередь о человеке, о том, кто он, его жизни, страхах, пороках, прошлом и будущем. Проект объединил мыслящих авторов, которые не только поднимают очевидные экологические и социальные проблемы, но пытаются прогнозировать будущее человечества, и обращают внимание зрителя в глубину современной «другой реальности».

6 ноября – 3 декабря 2020
Живопись, графика, digital art
Галерея «Ул. Большая Ремесленная», 4 эт.
16 +
Вернисаж 6 октября (пятница) в 19-00 (в присутствии авторов)

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-11-2015, 13:47
В Центре современного искусства имени Курёхина проходит фестиваль «Арт-стена»
23-01-2017, 08:22
Фестиваль городского искусства
6-12-2015, 09:49
Проект Музея уличного искусства «Искусство производства / Производство искусства»
29-09-2020, 19:23
Бельский вручит Молодежную премию Санкт-Петербурга
1-03-2017, 20:22
«85 лет Санкт-Петербургскому союзу художников»
2-07-2018, 11:57
Выставка португальского видеоарта "Создавая реальность"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
133
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
402
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
432
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
615
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх