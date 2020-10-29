В этом году в мире культуры и искусства появился новый масштабный социальный арт-проект выросший из общественной инициативы. Первый всероссийский эко-арт фестиваль интеллектуального искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» - коллаборация социальной экологии и изобразительного искусства. Цель фестиваля: художественным языком, с помощью изобразительного искусства показать различные аспекты общего глобального кризиса (окружающей среды, экономики, этики, морали и т.д). География проекта - вся Россия: художники из более, чем 40-ка городов РФ приняли участие в фестивале. Организаторы отсмотрели более 700 заявок. Отбор участников для финальной выставки проекта, которая состоится весной 2021 года, ещё впереди. Музей современного искусства «АРТМУЗА» регулярно поддерживает идеи молодых кураторов, и в рамках проведения проекта «Другая реальность» выступил партнёром фестиваля. Масштабная промежуточная экспозиция разместилась в стенах выставочного пространства «Улица Большая Ремесленная».

Работа над фестивалем была в самом разгаре, когда весь мир встал «на паузу», столкнувшись с короновирусом. Китайский Ухань, страны Европы, затем и Россия. Современный мир узнал пандемию в лицо. Организаторы столкнулись с непростой ситуацией. «Что делать дальше?», ждать чего-то или двигаться вперёд в режиме «по ситуации». Было решено адаптироваться под новую реальность. Интересен тот факт, что название «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ», родилось задолго до того, как в жизни каждого из нас она появилась в действительности. Название оказалось пророческим. Несмотря на сложности, фестиваль стартовал 15 апреля 2020 года в условиях пандемии и успешно развивается, привлекая к себе все больший интерес со стороны и художников, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей и просто неравнодушных людей. И это не удивительно. Актуальность этого проекта сегодня сложно переоценить.

В обществе есть стереотип, связанный с приставкой «ЭКО», многие думаю, что «ЭКО» это что-то зелёное и пушистое. Но в 2020 году мы вошли в новую реальность. Работы художников, представленные в рамках фестивальной экспозиции говорят, в первую очередь о человеке, о том, кто он, его жизни, страхах, пороках, прошлом и будущем. Проект объединил мыслящих авторов, которые не только поднимают очевидные экологические и социальные проблемы, но пытаются прогнозировать будущее человечества, и обращают внимание зрителя в глубину современной «другой реальности».

6 ноября – 3 декабря 2020

Живопись, графика, digital art

Галерея «Ул. Большая Ремесленная», 4 эт.

16 +

Вернисаж 6 октября (пятница) в 19-00 (в присутствии авторов)