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Питерец.ру » Культура » Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"

Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Центральной Библиотеке им. М.Ю. Лермонтова возобновляется фестиваль уличной музыки «Звуки Питера» 2021

В феврале 2021 в Центральной Библиотеке им. М.Ю. Лермонтова возобновляется фестиваль уличной музыки «Звуки Питера» 2021.

На фестивале  уличной музыки «Звуки Питера» гости смогут погрузиться в андеграундную жизнь современного Петербурга и познакомиться с уличной городской культурой.

19 февраля в 18.30 в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова пройдёт творческая беседа с Катей Шимилевой (https://vk.com/id2151212).

Катя — актриса, автор песен и руководитель авторского музыкально-режиссерского проекта ПОДЪЁМ (vk.com/katyshimileva)

Вход свободный, приоритет у прошедших электронную регистрацию: https://otkrytaya-gostinaya.timepad.ru/event/1517917/

Как отмечает Катя Шимилева, вас ждет встреча артиста и зрителя, глаза в глаза. А также песни под гитару и ваши вопросы певице! Гости смогут погрузиться в андеграундную жизнь современного Петербурга и ближе познакомиться с уличной городской культурой.

_______________

Фестиваль реализуется в партнерстве Открытой Гостиной (https://vk.com/open_living) и музыкальной компании Бомба-Питер (https://vk.com/bomba_piter)

Подробнее: https://vk.com/soundsofstreets2020

Адрес: Литейный пр., д. 17-19

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