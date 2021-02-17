Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"

В феврале 2021 в Центральной Библиотеке им. М.Ю. Лермонтова возобновляется фестиваль уличной музыки «Звуки Питера» 2021.

На фестивале уличной музыки «Звуки Питера» гости смогут погрузиться в андеграундную жизнь современного Петербурга и познакомиться с уличной городской культурой.

19 февраля в 18.30 в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова пройдёт творческая беседа с Катей Шимилевой (https://vk.com/id2151212 ).

Катя — актриса, автор песен и руководитель авторского музыкально-режиссерского проекта ПОДЪЁМ (vk.com/katyshimileva)

Вход свободный, приоритет у прошедших электронную регистрацию: https://otkrytaya-gostinaya.timepad.ru/event/1517917/

Как отмечает Катя Шимилева, вас ждет встреча артиста и зрителя, глаза в глаза. А также песни под гитару и ваши вопросы певице! Гости смогут погрузиться в андеграундную жизнь современного Петербурга и ближе познакомиться с уличной городской культурой.

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Фестиваль реализуется в партнерстве Открытой Гостиной (https://vk.com/open_living ) и музыкальной компании Бомба-Питер (https://vk.com/bomba_piter )

Подробнее: https://vk.com/soundsofstreets2020

Адрес: Литейный пр., д. 17-19