Выставка «Видимо-невидимо»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет выставку «Видимо-невидимо», посвященную творчеству неординарного петербургского художника Петра Рейхета (1953–2013). В своём творчестве он проявил себя как живописец, график, скульптор,

перформансист, создатель арт-объектов и масштабных инсталляций, преподаватель. Его искусство многогранно: оно сказочно и реалистично, скрупулезно и непоследовательно, иронично и драматично, трансцендентно и буднично.

Петр Рейхет родился в семье известного живописца Виктора Рейхета, ставшего его первым и самым главным учителем. Кроме занятий рисованием, он брал уроки игры на фортепиано и семиструнной гитаре. Музыка стала для художника элементом, соединяющим различные, зачастую совершенно противоположные устремления. В его мастерских часто проходили квартирники, неотъемлемой частью художественных акций было звуковое сопровождение, а на работах появлялись музыкальные инструменты («Рок-н-ролл мертв», 1990-е). Рейхет получил образование в стенах Академии художеств (СПбГАИЖСА им И.Е. Репина) у Виктора Орешникова – выдающегося портретиста и учителя своего отца. Поэтому в портретном жанре он часто выступает как традиционалист: рисунок главенствует над живописью, а герои узнаваемы и одухотворены («Вера Рейхет», 1985).

Рейхет словно проживал несколько жизней за одну, успешно реализовав себя не только на художественном поприще (портретист, мастер жанровых композиций и натюрмортов, автор иллюстраций и концептуальных работ), но и как неутомимый путешественник, инженер-геоморфолог очарованный Крайним Севером. Художник участвовал в арктических экспедициях, совмещая научную работу с рисованием на пленэре и перформансами. Его любовь к безлюдному холодному краю и морским странствиям соединилась с увлечением фольклором, русскими былинами и сказками («Китоостров», 1990).

Свобода, яркие впечатления и безграничная фантазия были главными ориентирами в творчестве художника. Все это вдохновляло его на постоянный поиск выразительных средств и создание искрометных высказываний, не ограниченных рамками того или иного направления.

Наравне с работой над абстрактными произведениями («Музыка для китов и масонов», 2002) он интегрировал в свое искусство художественные особенности русской иконописи («Избиение младенцев», 2012-2013) и активно экспериментировал с жанром ню («Мария», 2005).

Экспозиция практически полностью сформирована из личного собрания семьи художника и вобрала в себя более 70 оригинальных работ автора. На выставке можно будет увидеть его живописные и графические работы, скульптуры и арт-объекты.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103