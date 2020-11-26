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Питерец.ру » Культура » В библиотеке Гоголя откроется фотовыставка

В библиотеке Гоголя откроется фотовыставка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В библиотеке Гоголя откроется фотовыставка, посвященная природе во время пандемии Covid-19

6 декабря в 12.00 в прямом эфире в Инстаграм библиотеки Гоголя @gogol_lib состоится онлайн-открытие выставки фотохудожника Родион Атаулина «Не похоже на жизнь». Автор работ давно задается вечными вопросами: что такое изображение? что на самом деле мы видим, смотря на/в фотографии? что можно считать фотографией сегодня? В своих работах он искусно совмещает лирическое и очень личное видение с грубым и колким цифровым шумом, создавая при этом невероятные по своему обаянию сообщения.

Большеформатные изображения, снятые на камеру «древнего» телефона, во времена сверх четких изображений, доступных любому владельцу смартфона, приводят в недоумение, но как только вы позволяете взгляду адаптироваться, а своему мозгу привыкнуть к новой логике созерцания, у вас появляется возможность погрузиться в поэзию, цвет и роскошь авторского взгляда. Родиону Атаулину удается разглядеть привлекательное в обыденном, поймать и удержать мгновение простоты и внятности и как будто замедлить скорость повседневной жизни мегаполиса.

2020 год. Сложно. Неопределенно. Странно. Страшно. Нас объединяют общие страхи и тревоги, возникшие во время пандемии Covid-19, но каждый из нас по своему проживает и осмысляет реалии постковидного мира. Работы серии «Не похоже на жизнь» были созданы в период «побега» художника из города и отражают его размышления над ситуацией жителя мегаполиса, внезапно выпавшего из привычных для себя пространственно-временных рамок. Делясь опытом пребывания вдали от города весной 2020 года, автор говорит о своей попытке деконструировать сформированную цифровым миром оптику жителя мегаполиса, исключить из его визуальной практики посредника – гаджет. Между осознанием себя в цифровом и нецифровом мире может быть шум, ошибка (коммуникации, алгоритма и проч.). Какую визуальную информацию мы получаем, смотря на лес? Речка, поле, трава, паук… Берем в руки телефон, чтобы сфотографировать классный пейзаж, но зачем? Цифровая память ограничена. Что видит каждый из нас? Что мы чувствуем? Не разучились ли мы простому созерцанию?

Участники онлайн-открытия смогут присоединиться к дискуссии Родиона и куратора выставки Екатерины Предко, поговорить о фотографии и ее современной проблематике. Посетить выставку можно в часы работы библиотеки до 15 января.

Дополнительная образовательная программа к выставке включает в себя арт-медиации с автором и цикл дискуссий, в которых в качестве приглашенных спикеров примут участие:

Николя Одюро — куратор, искусствовед, арт-критик. С 2016 по март 2020 год руководил проектами Центра искусства в Сен-Фон (Франция). В своей работе он опирается на понятие проницаемости выставочных проектов и приглашает художников извне поработать с социальными пространствами;
Александра Ненько — кандидат социологических наук, социолог-урбанист, ординарный доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни QULLAB, куратор проекта ARTS4CITY;
Дарья Болдырева — искусствовед, автор тг-канала Plants' Curator;
Ульяна Подкорытова — мультижанровая художница, выпускница Школы Родченко (мастерская «Видеоарт» Кирилла Преображенского), автор лесной оперы Рай’ок (номинация премии Курехина);
Сергей Морозов — режиссёр, куратор исследовательского проекта «Мы, деревья» — художников из Петербурга и Москвы, осмысляющих проблему исключенности отдельно стоящих деревьев из социоэкологической повестки Петербурга;
Участники художественного объединения «Побеги», организаторы ежегодных выставок современного искусства в лесу, издатели зина «ЛЕСЛЕСЛЕС»;
Мария Тининка — координатор общественного движения за сохранение и приумножение деревьев в городе, участник зин-проекта «Мы, деревья!»;
Катрин Решетникова — автор перформансов и саунд-художник. Сотрудничала с немецкой театральной компанией Rimini Protokoll на проектах «Remote X», «Truck Track Ruhr» и «Cargo X», представляла свои перформансы и инсталляции в галерее Граунд.Ходынка, в Московской Галерее Звукового Искусства, Музее современного искусства «Гараж» и на Пражской Квадриеннале Сценографии и Театральной Архитектуры.

Образовательная программа будет дополняться. Следите за социальными сетями библиотеки Гоголя: группа в «ВКонтакте» https://vk.com/gogol_lib, Инстаграм-аккаунт @gogol_lib.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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