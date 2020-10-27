Открытие выставки «Хулио Кортасар/Федор Ионин. Диалог» на Маяке

В библиотечном центре «Маяк» ЦБС Красносельского района откроется выставка современной иллюстрации петербургского художника Федора Ионина, посвященная прозе аргентинского писателя Хулио Кортасара.

В экспозиции представлены более 20 графических работ, сформировавших книгу художника.

В этом жанре происходит компенсация разницы в воздействии слова и изображения. Картинка, изначально созданная для иллюстрирования текста, вырастая из него, преобразуется в нечто самостоятельное, жизнеспособное за пределами прозы. Иллюстрирование в таком варианте становится формой общения автора прозы и художника, вовлекающей в этот диалог и читателя, заставляя его составить своё, третье мнение о получившемся синтезе искусств. Вовлечение третьего провоцирует новый творческий выплеск, который может быть совершен на свободной, специально оставленной для этого стене выставочного зала.

Фёдор Ионин — художник-график, станковист, иллюстратор. В своих работах с книгой планомерно развивает сложный многогранный жанр «Adult Picture-book» («Книга-картина для взрослых»), понимая эту формулировку как «повзрослевшую» книжку-картинку для детей.

Выставка продлится до 7 декабря. Вход свободный.

Режим работы: каждую среду – экскурсия по выставке в 17.00 (требуется предварительная запись)

Понедельник – выходной

Вторник-воскресенье – 11.00-18.00

14.00-15.00 (сан. обработка)

Последний день месяца – санитарный день.

Адрес: Ленинский проспект, д. 92\1, телефон: 742-67-00