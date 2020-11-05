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Питерец.ру » Культура » Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»

Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
В киноцентре «Ленфильм» впервые встретятся режиссеры Юлиан Радльмайер и Алексей Федорченко

9 ноября в киноцентре «Ленфильм» в рамках проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино» впервые встретятся режиссеры Юлиан Радльмайер и Алексей Федорченко.
Паблик-ток немецкого и российского режиссера пройдет после показа их фильмов «Самокритика буржуазного пса» и «Ангелы революции» и продолжит проект «Человек после катастрофы», организованный на «Ленфильме» в рамках Года Германии. Модераторами дискуссии выступят сокуратор программы, режиссер, редактор журнала «Revolver» Саския Валькер и кинокритик Алексей Артамонов.
Революция проиграла и обернулась трагедией. Но значит ли это, что мы должны перестать верить в возможность переустройства мира на более справедливых основаниях?
Фильмы Алексея Федорченко и Юлиана Радельмайера воскрешают призрак коммунизма (в случае последнего — «коммунизма без коммунистов»). В «Ангелах революции» мы видим революционных романтиков на пороге трагедии, в «Самокритике буржуазного пса» — левого художника, с цинизмом относящегося к окружающей его социальной реальности. Эти фильмы по-разному ставят вопросы о том, как нам распорядиться революционным наследием, но оба требуют непосредственного зрительского участия — ответы должны быть выработаны нами. И это то, что объединяет их с лучшими образцами прогрессивного искусства.
Вход свободный, регистрация по ссылке https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1472706/
Расписание на 9 ноября (16+):
17:00 показ фильма «Самокритики буржуазного пса»
Германия / 2017 / 99 мин.
Режиссер, сценарист: Юлиан Радльмайер
В главных ролях: Юлиан Радльмайер, Дераг Кэмпбелл, Бениамин Форти
На немецком языке с русскими субтитрами.
Это комедийная история о философствующих пролетариях, вынужденных быть обслугой европейских буржуа. Впрочем, главный герой «Самокритики» (Радльмайер сыграл здесь как бы самого себя) не совсем пролетарий, а молодой режиссер, ищущий фактуру для нового фильма — соль земли и простой народ. На биржу труда его гонит нужда, и вот он уже едет сезонным рабочим на яблочную плантацию. Случайной знакомой, в которую герой влюбляется, Юлиан соврет о том, что так надо для фильма — и бесстрашная девушка отправится с ним. Жить в бараке с гастарбайтерами и соревноваться в уборке яблок.
19:00 показ фильма «Ангелы революции
Россия / 2014 / 113 мин.
Режиссер, сценарист: Алексей Федорченко
В главных ролях: Дарья Екамасова, Олег Ягодин, Константин Балакирев
Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер-примитивист — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином: служебные собаки с крыльями и картошка в виде сердца, веселый нарком здравоохранения Семашко и грустные ангелы, любовь к Государю и любовь к секретарше Аннушке, расстрелы и беременности — все переплавилось и сплелось!
Мечты друзей не сбудутся. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью…
21:00 паблик ток с участием режиссеров Юлиана Радельмайера и Алексея Феодрченко. Модераторы: редактор Revolver  и режиссер Саския Валькер и кинокритик Алексей Артамонов. Паблик-ток пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский язык.
Присоединиться к дискуссии можно и в онлайн-формате: мы будем транслировать паблик-ток в вконтакте киностудии «Ленфильм» (https://vk.com/lenfilmstudios) и на youtube-канале киностудии «Ленфильм» (https://www.youtube.com/channel/UCxRA30zJ2h9Cue_sInNUQlQ).
Проект «Человек после катастрофы» проходит в рамках Года Германии в России 2020/21 (https://xn--80afadgta3akez.xn--p1ai/ru/). Проект Год Германии 2020/21 призван обратить взгляды в будущее и представить Германию как надежного партнера России в Европе. Организаторы планируют показать различные аспекты жизни Германии, особенности российско-германских отношений и еще больше укрепить связь между нашими странами. Ключевую роль здесь играют диалог и взаимодействие между людьми, потому что именно они наполняют смыслом эти двусторонние отношения.
Организаторы Года Германии: Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве и Российско-Германская внешнеторговая палата.

Источник: Ленфильм
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