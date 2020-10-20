Успешный опыт: как увлечь подростков на дистанционке

В Петербурге в Центре творческой свободы «Территория» прошёл Детский форум «Живая классика», который объединил целеустремлённых и неравнодушных подростков из Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 17 лет.

Современные школьники могут с уверенностью утверждать, что теперь они к готовы к любым вызовам. Этот год выдался самым нестандартным: очное обучение отменяют из-за пандемии, уроки проходят в виде конференций в зуме, с одноклассниками общаться можно только онлайн. Когда многие учителя схватились за головы и решали извечный вопрос «Что делать?», подростки не растерялись и смогли адаптироваться к современным реалиям намного быстрее, чем взрослые.

Многие из школьников сейчас осваивают новые образовательные платформы и новые возможности. Те, кто привык отмалчиваться в классе, получили шанс проявить себя. Так, история с пандемией натолкнула подростков на идею написать об этом книгу. Все описанные события, маленькие истории из жизни детей – это уже часть большой истории, ведь книгу писали подростки из разных регионов России. Сейчас книгу готовят к изданию. Её планируют напечатать к Новому году. Возможно, эта история подтолкнёт к творчеству и других подростков. «Всероссийская школьная летопись» – это проект, который поможет попробовать себя в роли писателей, научит, как создать и издать книгу о ярких и значимых событиях жизни и оставить свой след в истории.

Как можно проявить себя и быть полезным своему родному городу даже оставаясь на дистанте – рассказали участники проекта «Школа социального проектирования». Пройдя специальное обучение, подростки не хуже взрослых научились формировать команды единомышленников, планировать и вести переговоры, но самое главное – они создали свой первый социальный проект, который может изменить жизнь горожан к лучшему. Этим подростки займутся, как только жизнь перейдёт из онлайна в оффлайн режим.

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты при поддержке Группы компаний «Просвещение» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.