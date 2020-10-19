ента новостей

19:59
В Петербурге волонтеры разработают «дорожную карту» на 2021 год
17:35
Новый городской проект Recorder
17:29
В Доме детского творчества г. Тосно проведено очередное профилактическое мероприятие по пожарной безопасности со школьниками.
12:41
Пожар в Ленобласти унес жизнь человека
10:09
Штаб Трампа не уверен в победе
09:07
«Безмасочник» выплатит штраф
10:06
Коронавирус в офисе
09:12
Дельфинарий закроется?
19:56
Саженец за макулатуру – проект по озеленению города реализуется в Петербурге
14:36
Концерт к 100-летию Филармонии
13:00
На Петербургском нефтяном терминале потушили условный пожар
12:56
В период пандемии четвероногие друзья не остались без поддержки
12:54
Вечер памяти Сергея Васильева
11:17
В Ленобласти экипажи армейской авиации провели боевые стрельбы
11:14
Юнармейцы Петербурга готовятся к Параду Памяти в Самаре
11:07
Ход реставрации Александровского дворца оценили эксперты Главгосэкспертизы
10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
10:46
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре
10:38
Полицейские Петербурга обезвредили группу аферистов, обманывающих доверчивых пенсионеров
10:27
В Петербурге задержали аферисток обманувших 96-летнюю ветерана Великой Отечественной войны
10:21
Оркестры Санкт-Петербургского гарнизона примут участие в проекте «Марши наших побед»
10:17
Виртуальная фотовыставка «Медицина в Санкт-Петербурге: вызовы XX столетия »
10:10
Раскрыт еще один способ мошенничества
09:20
Петербург может лишиться Евро
12:42
Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»
12:34
Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».
12:31
В маршрутках Петербурга подорожал проезд
12:17
В Ленобласти откроется выставка о русских «лафавьерцах»
12:15
Александр Беглов и руководитель Росстандарта обсудили развитие инфраструктуры качества
12:13
Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга получила «Знак качества»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Новый городской проект Recorder

Новый городской проект Recorder

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
recorder.tilda.ws
Новый городской проект Recorder – уникальный синтез драматургии, театра и радио

Пишите пьесы «в стол», но тайно мечтаете о славе Шекспира? Пришло время завить о себе миру! 19 октября стартует городской конкурс для начинающих драматургов и авторов-любителей в рамках проекта Recorder. Лучше произведение станет основой для радиоспектакля, который услышат тысячи слушателей «Радио Россия – Санкт-Петербург»,  а также будет представлено в виде печатного арт-бука с авторскими иллюстрациями молодых художников.

Recorder – это коллаборация литературы, театра и радио. Это не просто проект о современном искусстве, это синергия разнообразных культурных направлений и коммуникационных площадок, создающих уникальную среду, в которой искусство получает свой голос. Проект стартует с конкурса для драматургов. В нем могут принять участие авторы из Санкт-Петербурга не моложе 16 лет, пишущие на русском языке. В качестве конкурсных работ рассматривают пьесы, написанные после 2018 года, объемом не более 48 000 знаков. Победителя конкурса определит экспертное жюри, в состав которого войдут председатель Гильдии драматургов России и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга Юрий Ломовцев, драматурги Андрей Зинчук и Глеб Колондо, директор Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района Марина Швец, литературный редактор «Радио России – Санкт-Петербург» Александра Медведкина.

После подведения итогов и определения победителя начнется работа над радиоспектаклем, который будет транслироваться на «Радио Россия – Санкт-Петербург».   В его записи примут участие Заслуженный артист РФ Гелий Борисович Сысоев и молодые актеры петербургских театров. Заключительный этап проекта – презентация печатной книги по пьесе с иллюстрациями и концепт-артам от художников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. В ней воплотятся не только концепция произведения, но и современный взгляд на драматургию и театральное искусство.

Организатор конкурса – Централизованная библиотечная система Красногвардейского района совместно с «Радио России – Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской художественно-промышленная академией имени А. Л. Штиглица.

Конкурсные работы принимают с 19 октября по 19 ноября по адресу электронной почты recorder@kr-cbs.ru.

Подробности и положение о конкурсе можно найти на сайте проекта http://recorder.tilda.ws/.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-10-2012, 15:05
Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на проект по архитектурно-художественному оформлению брандмауэров
11-09-2020, 19:36
Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
24-08-2015, 12:08
Конкурс среди молодых художников - «Честное граффити».
8-02-2015, 11:34
"Дегустация" пьес молодых драматургов
7-03-2020, 19:28
В Красносельском районе стартует новый проект для молодёжи «Читеры»
30-11-2018, 19:35
Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
206
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
244
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
327
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
615
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх