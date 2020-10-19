Новый городской проект Recorder

Пишите пьесы «в стол», но тайно мечтаете о славе Шекспира? Пришло время завить о себе миру! 19 октября стартует городской конкурс для начинающих драматургов и авторов-любителей в рамках проекта Recorder. Лучше произведение станет основой для радиоспектакля, который услышат тысячи слушателей «Радио Россия – Санкт-Петербург», а также будет представлено в виде печатного арт-бука с авторскими иллюстрациями молодых художников.

Recorder – это коллаборация литературы, театра и радио. Это не просто проект о современном искусстве, это синергия разнообразных культурных направлений и коммуникационных площадок, создающих уникальную среду, в которой искусство получает свой голос. Проект стартует с конкурса для драматургов. В нем могут принять участие авторы из Санкт-Петербурга не моложе 16 лет, пишущие на русском языке. В качестве конкурсных работ рассматривают пьесы, написанные после 2018 года, объемом не более 48 000 знаков. Победителя конкурса определит экспертное жюри, в состав которого войдут председатель Гильдии драматургов России и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга Юрий Ломовцев, драматурги Андрей Зинчук и Глеб Колондо, директор Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района Марина Швец, литературный редактор «Радио России – Санкт-Петербург» Александра Медведкина.

После подведения итогов и определения победителя начнется работа над радиоспектаклем, который будет транслироваться на «Радио Россия – Санкт-Петербург». В его записи примут участие Заслуженный артист РФ Гелий Борисович Сысоев и молодые актеры петербургских театров. Заключительный этап проекта – презентация печатной книги по пьесе с иллюстрациями и концепт-артам от художников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. В ней воплотятся не только концепция произведения, но и современный взгляд на драматургию и театральное искусство.

Организатор конкурса – Централизованная библиотечная система Красногвардейского района совместно с «Радио России – Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской художественно-промышленная академией имени А. Л. Штиглица.

Конкурсные работы принимают с 19 октября по 19 ноября по адресу электронной почты recorder@kr-cbs.ru.

Подробности и положение о конкурсе можно найти на сайте проекта http://recorder.tilda.ws/ .