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Питерец.ру » Культура » Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».

Состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».

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14
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
ksnews.ru
В актовом зале СПб ГБСУСО Психоневрологического интерната №7 состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».

14 октября в актовом зале СПб ГБСУСО Психоневрологического интерната №7 (пр. Ветеранов, 180) состоялась премьера инклюзивного спектакля «Мой Петербург. Послание».
Актеры спектакля «Мой Петербург. Послание» – получатели социальных услуг Психоневрологического интерната №7 делятся со зрителями своими впечатлениями.
С помощью музыки и танца ребята показали свои эмоции, рассказала о городе и о том, что он для них значит.
Петербург – город, который невозможно забыть, без которого невозможно представить счастливую жизнь. Сюда хочется возвращаться снова и снова, молча бродить по улицам, просто бродить и наслаждаться, слушать дыхание улиц, испытывать дрожь восхищения от памятников и архитектуры... Это город с душой и сердцем. Живой организм. С городом может случиться роман, а может произойти конфликт, если он не примет тебя. Город может поглотить, а может стать ангелом-хранителем... Для каждого Петербург свой. А какой он для вас? Для нас он особенный…
Участники проекта на протяжении года на репетициях рассказывали свои истории, связанные с Петербургом. Драматург связала все истории в единую пьесу, а режиссёр ее визуализировала. Спектакль организован в рамках социального проекта «ВИТАМИН» под руководством Татьяны Осанкиной, завсектором социокультурных проектов Центральной районной библиотеки Красносельского района.

Постановочная группа спектакля: Режиссёр и музыкальный руководитель спектакля - Романова Елена (сотрудник Центральной районной библиотеки), Педагог по сценической речи - Найденов Павел (культорганизатор ПНИ № 7), Драматург - Еремеева Дарья (волонтер).
Актеры: Завьялов Денис, Бунегин Андрей, Ефрюшкин Сергей, Акулин Дмитрий
Лашкова Анна, Черевкова Дарья, Халип Инна, Спесивцева Ирина, Сенрченко Маргарита, Ефимова Анна, Терехова Диана, Ганзикава Людмила, Иванова Людмила, Гуркина Ольга, Самко Владимир, Дворецкова Светлана.
https://vk.com/vitamin16_spb

Источник: ksnews.ru
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