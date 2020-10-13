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Питерец.ру » Культура » В Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов

В Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов

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56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
po_cbs.tilda.ws
В Санкт-Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов

15 октября Централизованная библиотечная система Красногвардейского района запускает в онлайн-формате пилотный курс Проектного офиса – современной кросскультурной площадки, которая объединит в себе актуальные образовательные и развивающие практики, способствующие формированию навыков проектного моделирования и компетенций 21 века (soft skills).  Площадка является содержательной доминантой концепции нового библиотечно-культурного центра НОТА, который откроется в Красногвардейском районе после реновации Детской библиотеки № 1.

Авторы новой инновационной площадки предлагают участникам пилотного курса выбрать одно из двух направлений: креативные индустрии или социальное проектирование.  В рамках первого направления петербуржцы под руководством специалистов Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица освоят программу «Коммерческий ландшафт арт-проекта».  Участникам расскажут о существующих методах монетизации творческих проектов и их применении в современных реалиях, позиционировании продукта и личного бренда, правовых основах творческого предпринимательства, построении каналов продаж и работе в социальных сетях.

Программа социального проектирования «Надобстоятельства. Экспедиция в мир неВозможностей»  нацелена на тех, кто не боится браться за решение общественно важных задач и готов менять мир к лучшему.  Участников познакомят с основами проектной деятельности и алгоритмами упаковки проектов, расскажут, как взаимодействовать  с Государством и Фондами  и получить грантовую поддержку.  Куратор направления – Благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

«В рамках Проектного офиса я познакомлю участников с возможностями, которые сегодня открыты для социальных проектов, и помогу найти  пути для реализации новых идей. Мы также будем говорить о некоммерческих организациях и тех инициативах, которые уже существуют и которые, я уверена, нам удастся улучшить с помощью участников проекта», – считает Екатерина Усанина,  руководитель направления «Старшие» фонда «Добрый город Петербург», эксперт по оценке социальных проектов.

Кроме того, всех участники Проектного офиса ждут практикум по развитию надпрофессиональных  навыков soft skills, курс по ораторскому искусству и индивидуальные встречи  с командой карьерных консультантов.  Среди участников экспертной команды площадки диктор и автор курса по раскрытию голоса «Звучи Собой» Ольга Половинкина,  владелец  кадрового агентства STAFF BASIS GROUP Марина Котлярова, создатель первого в стране института игропрактики и Школы Будущих Президентов Алексей Ильин. 

О своем участии в работе Проектного офиса рассказала спикер площадки, Председатель комиссии по франчайзингу «Опора России» и основатель онлайн Академии франчайзинга Frontir  Мария Кузнецова: «Когда достигаешь определенного уровня экспертности, всегда встает потребность в том, чтобы делиться опытом.  Я считаю, что организаторы Проектного офиса поставили перед собой две самые актуальные на сегодняшний день задачи: развитие малого бизнеса и предпринимательства и продвижение социально значимых проектов. Я буду рада присоединиться к этой инициативе и поделиться своими знаниями с участниками».  

Для того чтобы стать участником основного курса Проектного офиса, необходимо заполнить анкету по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/1wcKtR43hNFNcznkmu6puxodP_WP2xlVgCj2Khbqazcc/viewform?edit_requested=true) и выполнить тестовое задание. Зачисление на курс происходит по итогам конкурсного отбора, количество мест ограниченно. Участие бесплатное.

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