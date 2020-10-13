В Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов

15 октября Централизованная библиотечная система Красногвардейского района запускает в онлайн-формате пилотный курс Проектного офиса – современной кросскультурной площадки, которая объединит в себе актуальные образовательные и развивающие практики, способствующие формированию навыков проектного моделирования и компетенций 21 века (soft skills). Площадка является содержательной доминантой концепции нового библиотечно-культурного центра НОТА, который откроется в Красногвардейском районе после реновации Детской библиотеки № 1.
Авторы новой инновационной площадки предлагают участникам пилотного курса выбрать одно из двух направлений: креативные индустрии или социальное проектирование. В рамках первого направления петербуржцы под руководством специалистов Центра инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица освоят программу «Коммерческий ландшафт арт-проекта». Участникам расскажут о существующих методах монетизации творческих проектов и их применении в современных реалиях, позиционировании продукта и личного бренда, правовых основах творческого предпринимательства, построении каналов продаж и работе в социальных сетях.
Программа социального проектирования «Надобстоятельства. Экспедиция в мир неВозможностей» нацелена на тех, кто не боится браться за решение общественно важных задач и готов менять мир к лучшему. Участников познакомят с основами проектной деятельности и алгоритмами упаковки проектов, расскажут, как взаимодействовать с Государством и Фондами и получить грантовую поддержку. Куратор направления – Благотворительный фонд «Добрый город Петербург».
Кроме того, всех участники Проектного офиса ждут практикум по развитию надпрофессиональных навыков soft skills, курс по ораторскому искусству и индивидуальные встречи с командой карьерных консультантов. Среди участников экспертной команды площадки диктор и автор курса по раскрытию голоса «Звучи Собой» Ольга Половинкина, владелец кадрового агентства STAFF BASIS GROUP Марина Котлярова, создатель первого в стране института игропрактики и Школы Будущих Президентов Алексей Ильин.
О своем участии в работе Проектного офиса рассказала спикер площадки, Председатель комиссии по франчайзингу «Опора России» и основатель онлайн Академии франчайзинга Frontir Мария Кузнецова: «Когда достигаешь определенного уровня экспертности, всегда встает потребность в том, чтобы делиться опытом. Я считаю, что организаторы Проектного офиса поставили перед собой две самые актуальные на сегодняшний день задачи: развитие малого бизнеса и предпринимательства и продвижение социально значимых проектов. Я буду рада присоединиться к этой инициативе и поделиться своими знаниями с участниками».
Для того чтобы стать участником основного курса Проектного офиса, необходимо заполнить анкету по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/1wcKtR43hNFNcznkmu6puxodP_WP2xlVgCj2Khbqazcc/viewform?edit_requested=true) и выполнить тестовое задание. Зачисление на курс происходит по итогам конкурсного отбора, количество мест ограниченно. Участие бесплатное.