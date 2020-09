В сети развлекательных музеев и аттракционов БигФани торжественно перевернули календарь в знаковую дату "Третье сентября"

С 1 по 6 сентября в сети развлекательных музеев и аттракционов БигФани можно будет принять участие во всероссийском флэшмобе и перевернуть календарь, тем самым внеся свою скромную лепту в коллекцию мемов, посвященных нестареющему хиту Михаила Шуфутинского.

Песня “Третье сентября” родилась в 1994 году, став плодом коллективного творчества трех знаковых фигур из мира шоу-бизнеса эпохи 90-х: Игоря Крутого, Игоря Николаева и Михаила Шуфутинского. 26 лет назад этот хит взорвал отечественные чарты, однако не канул в небытие как многие его современники, а пережил второе рождение благодаря вирусному распространению интернет-мемов. Сегодня по популярности и узнаваемости с датой “3 сентября” среди отечественных интернет-пользователей может соперничать, пожалуй, лишь “4 мая”, ежегодно отмечаемое поклонниками вселенной “Звездных войн” как день рождения саги (в звучании даты обыгрывается классическая фраза из космооперы May the Force be with you).

Однако 3 сентября в России отмечают несравнимо более масштабно. Так, в Петербурге был установлен огромный отрывной календарь, на фоне которого все желающие могли сфотографироваться и запечатлеть видео для социальных сетей. Знаковый хит короля российского шансона Шуфутинского исполнялся вживую популярной музыкальной группой, а благодарные слушатели пускали слезу ностальгии, хором подпевая про горящие костры рябин и желтый лист. Были попытки перевернуть календарь в буквальном смысле, однако зрители, решившие испытать судьбу, быстро убеждались, что на следующей странице календаря их снова ждет “3 сентября” в полном соответствии с текстом и сюжетом лирического шлягера.

Календарь со знаковой датой простоит по адресу Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 5, музей “Дом Великана” по шестое сентября включительно. Так что у всех жителей и гостей северной столицы еще есть шанс прикоснуться к истории и все-таки перевернуть судьбоносную страницу.