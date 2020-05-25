Почему стоит посетить музей железной дороги в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург славится своими музеями, которые принимают посетителей со всего мира. Кроме искусства, в городе на Неве есть музей железных дорог, на который нужно обратить внимание. Этот музейный комплекс считается самым главным в России и одним из крупнейших в мире.

Музей железных дорог предлагает ознакомиться своим гостям с прошлым, настоящим и будущим железнодорожного транспорта. Территория помещений очень большая, свыше 50 000 кв. метров. Маршрут ведет по увлекательным комнатам, где находятся коллекции редких и легендарных паровозов, электровозов, вагонов и другой техники. Здесь история пересекается с современностью. Можно найти интерактивные инсталляции и залы с действующими моделями железнодорожной техники. Это увлекательно музейное пространство, которое подойдет для образовательных программ, различных лекций и мероприятий.

Музей пропагандирует миссию, которая направлена на сохранение истории железных дорог. Он предполагает возможность реставрировать и хранить уникальные экспонаты, уважать вклад железнодорожников в развитие России и их труд. Если вас заинтересовал этот музей санкт петербург официальный сайт предлагает посетить для ознакомления с условиями его помещения. Здесь можно приобрести билеты на экскурсии.

Железнодорожный музей – это современная и комфортная зона отдыха для детей и взрослых. Это место, где каждый желающий может познакомиться с историей железных дорого, узнает много новой информации о современных и уже устаревших технологиях, профессиях железнодорожников.

На сайте музея вы найдете много дополнительной информации о посещении и возможностях для гостей. Очень интересным развлечением станет тренажер-симулятор, который позволяет понять, что это за профессия машинист электровоза. Также есть возможность при повторном посещении найти новые экспонаты, так как коллекции регулярно пополняются. Для тех, кто серьезно интересуется железнодорожным транспортом и профессиями, связанные с ним, музей станет находкой.

Стоит отметить, что сейчас каждый может посетить уникальный музей онлайн. Очень удобно, не выходя из дома, погрузиться в мир паровозов и их истории. Это будет интересно и для ребенка, и для взрослых.

Несмотря на то, что музей железных дорог открыт совсем недавно, его посетили уже огромное количество людей, проведены тысячи образовательных экскурсий. Однако это только начало. Интерес к железнодорожному транспорту увеличивается, тем более, если экспонаты интересные и абсолютно реальные. Узнать много нового может каждый.