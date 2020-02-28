Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"

Ученики ГБОУ «Лицей № 214» Центрального района Санкт-Петербурга получили возможность посетить легендарный детский лагерь в Крыму. Путевки они получили в качестве награды за участие в конкурсе образовательного проекта, реализуемого Фондом «Живая классика» при поддержке Министерства просвещения РФ с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» под руководством классного руководителя, учителя русского языка и литературы или любого другого наставника предлагается попробовать себя в роли писателей: создать и издать книгу своего класса. «Идея написания книги возникла у нашего классного руководителя – Марии Вадимовны. Она дала задания, которые мы начали реализовывать. Так родился наш сборник, в котором мы рассуждаем о том, что нас волнует», – говорят о своей книге ученики лицея № 214.

Конкурсный отбор проводился среди всех участников проекта «Всероссийская школьная летопись» на территории РФ. Ребятам было необходимо снять два видеоролика. Первый, посвященный процессу создания книги класса, которую они издали со своими одноклассниками Ребята рассказывали о том, как они создавали свои книги, какие трудности были на пути, как они с ними справлялись, какие роли выбирали себе они и одноклассники. Второй был посвящен их видению работы над книгой непосредственно в МДЦ «Артек». Четверо учеников 8 «А» класса лицея №214 – Штолина Екатерина, Шалагаева Надежда, Иванова Елизавета и Ткачев Александр приняли участие в конкурсе и стали победителями наряду с еще 27 школьниками из Евпатории, Саратова, Москвы.

Ребята отправляются в МДЦ «Артек», чтобы поделиться своим опытом в создании книг. Там они станут наставниками в своих отрядах, вовлекая в процесс создания книги все лагеря МДЦ «Артек». По итогу смены, носящей символичное название «Слова, изменившие мир», школьники напишут книгу своего лагеря. Вместе с ними в лагерь отправится детский писатель Елена Усачева – автор более 30 книг для подростков, журналист, сценарист, Член Московской организации Союза писателей России. Елена поделится с ребятами секретами успешной книги, расскажет, как сделать так, чтобы читатель не мог оторваться от книги до последней страницы, каким литературных приемов стоит избегать. О чем будут созданные ими книги – пока не известно, возможно, ребята расскажут о секретах своих лагерей и их приданиях, или о насыщенной жизни артековцев, поделятся самыми запоминающимися моментами или расскажут о выдающихся артековцах. Решать им!

Но в любом случае эти книги выполнят свою основную задачу, как и все книги, издающиеся в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» – создать портрет современного подростка, понять, о чем думают дети, что для них ценно, с какими проблемами они пытаются справиться. Совместный творческий процесс призван объединить ребят на основании общего интереса, а также раскрыть творческие способности каждого из них.

Справочная информация:

«Всероссийская школьная летопись» – образовательный проект фонда «Живая классика» был создан в 2017 году. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов на всей территории РФ. В рамках проекта школьникам под руководством классного руководителя, учителя русского языка и литературы, преподавателя по внеклассной деятельности или любого другого наставника предлагается попробовать себя в роли писателей: создать и издать книгу своего класса, школы или книгу друзей. Совместный творческий процесс призван объединить ребят на основании общего интереса, а также раскрыть творческие способности каждого из них. Каждый класс, школа или члены одного кружка, секции, художественной студии напишут свою книгу, самостоятельно определив тему, название, содержание, выбрав иллюстрации и обложку. Книги, написанные школьниками, сформируют летописи класса, школы, из которых будет создана «Всероссийская школьная летопись». Экземпляры книги направляются в школьную библиотеку, Российскую книжную палату и в Российскую государственную детскую библиотеку для формирования Всероссийской школьной летописи. Проект ориентирован на детей школьного возраста (1-11 классы).

Заявку на участие в проекте "Всероссийская школьная летопись" можно подать на сайте school-letopis.ru