В Ленобласти проведут транспортную реформу

87 межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов на экологичном топливе поедут по Ленобласти в рамках первого этапа реформы.

Вопрос обсудили 28 сентября на заседании правительства Ленинградской области. В проекте регионального бюджета на 2024 год на транспортную реформу выделен 1 млрд 252 млн рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на авансирование закупки перевозчиками подвижного состава.

«Мы начинаем непростой проект, который существенно влияет на социальную обстановку в области — это транспортная реформа. Она направлена на то, чтобы мы увеличили качество обслуживания, чтобы у нас появлялись новые качественные автобусы, работающие на экономичных видах топлива. Общая стоимость этой работы на 5 лет — 8 млрд 350 млн рублей», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков.

Как пояснили в комитете Ленинградской области по транспорту, ключевые моменты транспортной реформы, которая стартует в 2024 году, — обновление подвижного состава, обеспечение качества и регулярности транспортного сообщения, внедрение цифровых сервисов для пассажиров. Транспортный заказ региона будет сформирован исходя из потребностей населения, а перед перевозчиками будет поставлена задача обновления подвижного состава, оборудования его современными средствами безналичной оплаты проезда.