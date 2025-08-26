Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»

Сегодня на заседании городского правительства Санкт-Петербурга, под руководством губернатора Александра Беглова, были одобрены изменения в Закон «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». Это решение знаменует собой важный этап в долгосрочном планировании развития Северной столицы, учитывая как достигнутые успехи, так и новые вызовы, стоящие перед городом. Проект изменений прошел тщательную процедуру согласования: он получил положительное заключение Министерства экономического развития Российской Федерации, был согласован с федеральными органами исполнительной власти и успешно прошел общественную экспертизу, что гарантирует его соответствие как федеральным приоритетам, так и потребностям жителей Санкт-Петербурга.

Изначально Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2035 года была принята в конце 2018 года, и ее реализация началась в 2019 году. Эта масштабная программа охватывала все ключевые сферы жизни города, ставя перед собой амбициозные цели: динамичное развитие всех отраслей экономики, постоянный рост заработной платы и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, строительство современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, подготовка высококвалифицированных кадров, активное развитие научно-технологического сектора, поддержка и развитие культуры и спорта, всестороннее благоустройство города и, самое главное, повышение качества жизни петербуржцев.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что генеральной целью Стратегии является обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе устойчивого экономического роста. Он особо отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы последних лет – пандемию COVID-19, санкционное давление со стороны западных стран и ужесточение кредитной политики – Санкт-Петербург сохранил высокие темпы развития. За шесть лет реализации первоначальной стратегии были достигнуты впечатляющие результаты как в экономической, так и в социальной сфере.

Доходы городского бюджета за это время выросли вдвое: с 639 миллиардов рублей в 2019 году до 1 триллиона 347 миллиардов рублей по итогам 2023 года. Аналогичный рост наблюдается и в объеме валового регионального продукта (ВРП): с 5,2 триллионов рублей в 2019 году до 10,9 триллионов рублей в 2023 году. Эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности проводимой экономической политики и устойчивости городской экономики к внешним шокам.

Более того, Санкт-Петербург демонстрирует один из самых низких уровней бедности в России. Показатель бедности снизился с 6,6% в 2019 году до 3,5% по итогам 2023 года. Это говорит о том, что меры социальной поддержки, реализуемые в рамках Стратегии, дают ощутимые результаты и способствуют снижению социального неравенства.

Однако, в постоянно меняющемся мире, нужно постоянно адаптировать стратегические планы. В связи с этим, в обновленную Стратегию были внесены существенные изменения. В прошлом году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина и при активном участии петербуржцев была разработана Программа «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года». Все эти приоритеты были интегрированы в обновленную Стратегию до 2035 года, что обеспечивает преемственность и логическую последовательность в развитии города.

В свете новых федеральных задач, в обновленную Стратегию включена цель по обеспечению технологической независимости и достижению технологического лидерства в разработке и внедрении перспективных технологий. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для жизни и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, были добавлены новые задачи, направленные на усиление различных сфер городской жизни.

Среди новых задач можно выделить: увеличение потенциала базовых, динамично развивающихся и перспективных отраслей промышленности; создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; обеспечение города объектами регионального значения в сфере спорта, молодежной политики, социального обслуживания и пожарной безопасности. Эти новые направления отражают стремление Санкт-Петербурга к всестороннему развитию, учитывая как экономические, так и социальные, культурные и гуманитарные аспекты. Обновленная стратегия подчеркивает намерение Санкт-Петербурга продолжать свое развитие как комфортного, умного, социального и открытого мегаполиса XXI века, лидера в области инноваций и технологий, при одновременном сохранении своей уникальной исторической и культурной ценности. Это долгосрочный план, направленный на процветание города и повышение качества жизни его жителей на многие годы вперед. Реализация этих планов будет требовать значительных ресурсов и координированных усилий всех участников городской жизни.