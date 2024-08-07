Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты

Сегодня появилось большое количество различных реагентов, используемых для обработки от гололеда. Однако эти средства все-таки не могут составить конкуренцию молотой соли. Именно соль продолжают применять для дорог и тротуаров.

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга намерены закупить соль для зимнего сезона. Город готов приобрести более 79 т., потратив на это порядка 680 млн. руб. Более точные данные размещены на сайте государственных закупок. Известно, что поставщик должен будет предоставить реагент в течение 20 дней с момента получения заявки. Помимо этого, на соль необходима гарантия сроком на 2 года.

В общем, городские службы продолжат пользоваться солью. Это проверенный и достаточно эффективный реагент. К тому же она отличается невысокой стоимостью.