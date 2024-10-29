Развитие БПЛА в России, технологический суверенитет и приоритетные инвестнаправления обсудят на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35»

7–8 ноября в Точке кипения — Санкт-Петербург на одной площадке соберутся более 2,5 тысячи участников, среди которых топовые эксперты в сфере технологического предпринимательства, представители федеральных и региональных органов власти, преподаватели ведущих вузов страны, стартапы.

В центре внимания деловой программы девятого по счету Баркемпа — беспилотные летательные аппараты и их влияние на различные сферы жизни и экономики.

На полях форума пройдет экспертная дискуссия о суверенных технологиях БПЛА, соревнования по кибериммунной автономности, лекции по экспортному потенциалу отечественных систем защиты БПЛА, дискуссия «Кадры для БАС», участники обсудят ограничения и законодательные барьеры в развитии отрасли и многое другое.

Разнообразные тематические треки программы будут актуальны для профессионалов в области приборостроения, авионики, науки, образовательных структур.

Среди спикеров:

Антон Алексеев — гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет»;

— гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет»; Сергей Кукарев — руководитель проектов по авиации АО «ГЛОНАСС»;

— руководитель проектов по авиации АО «ГЛОНАСС»; Дмитрий Горин — профессор Центра фотоники и фотонных технологий;

— профессор Центра фотоники и фотонных технологий; Станислав Федотов — представитель Центра энергетических технологий Сколтеха;

— представитель Центра энергетических технологий Сколтеха; Сергей Иванов — исполнительный директор ЭФКО.

Баркемп — это ежегодное флагманское событие в сфере технологий будущего, на котором представляют научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Организаторы Баркемпа — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга при поддержке ведущих институтов развития, таких как АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», инновационный центр «Сколково», Фонд содействия инновациям.