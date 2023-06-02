В Петербурге Молодёжный парламент разработает законодательные инициативы по адаптации иностранных студентов

В Мариинском дворце состоялась неформальная дискуссия с иностранными студентами Высшей школы экономики. Члены Молодёжного парламента встретились со студентами из Африки, Латинской Америки, Восточной Азии и стран СНГ. Молодые парламентарии узнали с какими трудностями сталкивается молодёжь из других стран и выразили готовность помочь в их решении.

Студентов интересовали вопросы здравоохранения, культурного просвещения, стипендий и трудоустройства после окончания вузов. По итогам встречи представители Молодёжного парламента пообещали собрать рабочую группу, в рамках которой подробно обсудят пути решения вопросов, возникших у участников встречи. Одна из инициатив – создать информационные брошюры на нескольких языках, которые бы помогали студентам адаптироваться в новой для них среде.

– Встреча сегодня прошла в непринуждённой и дружеской атмосфере. Впереди ждёт работа над законодательными инициативами и адаптивными ресурсами для иностранных студентов. Рад, что Молодёжный парламент обрёл друзей в лице студентов одного из ведущих экономических университетов страны! – поделился председатель Молодёжного парламента Дмитрий Агафонов.

Также, для гостей Законодательного Собрания была организована экскурсия по залам дворца. Ребята познакомились со становлением российского парламентаризма через исторические экспонаты и предметы искусства.