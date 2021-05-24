Кто востребован?

Существуют разные мнения по поводу наиболее востребованных профессий. Эксперты иногда расходятся в своих оценках по данному вопросу. Депутат Госдумы РФ Светлана Бессораб относит к числу таких профессий курьеров, водителей, арт-дизайнеров и специалистов в сфере информационных технологий. Еще она назвала строителей и людей, работающих с беспилотным транспортом.

Кто-то добавляет в этот перечень торговых работников, менеджеров, инженеров, представителей рабочих специальностей. «Питерец.ру» отмечает, что многое здесь зависит и от города. Например, рынок труда Северной столицы отличается от того, что происходит в других городах. В Петербурге хорошо развита промышленность, за счет чего здесь имеется спрос на некоторые специальности, которые могут быть менее востребованы в других регионах.