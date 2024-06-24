Зарплаты строителей выросли меньше

Петербург обладает высоким экономическим потенциалом, что находит свое отражение в различных сферах. Обычно показатели СПб превышают общероссийские, но возможна и обратная ситуация. Сегодня это наблюдается в сфере оплаты труда строителей.

«Питерец.ру» сообщает, что зарплаты в строительной отрасли за год в РФ выросли на 20%. Наибольший прирост наблюдается в Татарстане, где строители стали получать на 94% больше. Однако для зарплат в Петербурге такой рост составил всего лишь 13%. Это меньше чем в Московской области и Москве, где зафиксировано увеличение на 24% и 19%.

В целом оплата труда строителей растет по объективным причинам. Это связано с повышением активности в данной сфере, которое наблюдается в теплые месяцы. Также на строителей создается дополнительный спрос благодаря привлечению средств федерального и регионального бюджета.