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Питерец.ру » Экономика » Зарплаты строителей выросли меньше

Зарплаты строителей выросли меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Рост зарплат строителей в СПб оказался меньше, чем по России

Петербург обладает высоким экономическим потенциалом, что находит свое отражение в различных сферах. Обычно показатели СПб превышают общероссийские, но возможна и обратная ситуация. Сегодня это наблюдается в сфере оплаты труда строителей.

«Питерец.ру» сообщает, что зарплаты в строительной отрасли за год в РФ выросли на 20%. Наибольший прирост наблюдается в Татарстане, где строители стали получать на 94% больше. Однако для зарплат в Петербурге такой рост составил всего лишь 13%. Это меньше чем в Московской области и Москве, где зафиксировано увеличение на 24% и 19%.

В целом оплата труда строителей растет по объективным причинам. Это связано с повышением активности в данной сфере, которое наблюдается в теплые месяцы. Также на строителей создается дополнительный спрос благодаря привлечению средств федерального и регионального бюджета.

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