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Питерец.ру » Экономика » Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке

Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке

Петербургские парламентарии предлагают сделать выплату аванса обязательным условием договора о государственных закупках товаров, работ и услуг у предприятий и организаций. Чтобы такая новация начала реально действовать, уверены они, ее необходимо оформить нормативно-правовым актом федерального правительства. Соответствующий проект обращения к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, подготовленный депутатами Михаилом Барышниковым, Валерием Гарнецем, Александром Новиковым, Дмитрием Пановым и Денисом Четырбоком, сегодня поддержал бюджетно-финансовый комитет.

Авторы инициативы ссылаются на выступление Президента России Владимира Путина, в котором он дал поручение обеспечить выделение авансов по государственным контрактам в размере не менее 50%. Для реализации этой меры поддержки отечественного бизнеса Министерством финансов РФ еще в апреле 2022 года было разослано специальное письмо.

– Однако, это письмо носит рекомендательный характер и по информации, которая поступает к нам, выполняется недостаточно качественно. Поэтому мы предлагаем сделать авансирование контрактов по 223-ФЗ обязательным, – объяснил депутат Александр Новиков.

Введение такой нормы позволит предприятиям уменьшить затраты, увеличить фонд оплаты труда и сократить производственный цикл, что будет особенно актуально в текущей экономической ситуации.

– Если мы не используем авансирование, предприятия, которые выигрывают тендеры, вынуждены обращаться в финансово-кредитные организации, использовать свои залоги для того, чтобы просто закупить необходимые материалы. Это ведет к увеличению конечной стоимости контрактов. В тот период, когда нам очень важно сохранить предприятия, важных и нужных для государства производителей, мы должны обязательно выдавать авансы и жестко контролировать расходование этих средств, – добавил депутат Дмитрий Панов.

В дальнейшем проект обращения будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний Законодательного Собрания.

Источник: ЗАКС
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