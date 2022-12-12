Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке

Петербургские парламентарии предлагают сделать выплату аванса обязательным условием договора о государственных закупках товаров, работ и услуг у предприятий и организаций. Чтобы такая новация начала реально действовать, уверены они, ее необходимо оформить нормативно-правовым актом федерального правительства. Соответствующий проект обращения к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, подготовленный депутатами Михаилом Барышниковым, Валерием Гарнецем, Александром Новиковым, Дмитрием Пановым и Денисом Четырбоком, сегодня поддержал бюджетно-финансовый комитет.
Авторы инициативы ссылаются на выступление Президента России Владимира Путина, в котором он дал поручение обеспечить выделение авансов по государственным контрактам в размере не менее 50%. Для реализации этой меры поддержки отечественного бизнеса Министерством финансов РФ еще в апреле 2022 года было разослано специальное письмо.
Введение такой нормы позволит предприятиям уменьшить затраты, увеличить фонд оплаты труда и сократить производственный цикл, что будет особенно актуально в текущей экономической ситуации.
В дальнейшем проект обращения будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний Законодательного Собрания.