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Питерец.ру » Экономика » В поселке Лисий Нос построили современный водопровод и канализацию

В поселке Лисий Нос построили современный водопровод и канализацию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Поселок Лисий Нос получил современный водопровод и канализацию

В Приморском районе в поселке Лисий Нос завершено строительство водопроводных и канализационных сетей. Ранее здесь не было централизованной системы канализации.

«Модернизация действующих и строительство новых систем водоснабжения и канализации позволяют улучшить жилищные условия петербуржцев. Особенно это важно для тех районов, где много старых частных домов», - отметил губернатор Александр Беглов.

Построенная в поселке система вакуумной канализации - одна из первых в России. Она отличается повышенной надежностью и безопасностью. Внутри трубопровода не скапливаются сточные воды и не размножаются бактерии и микроорганизмы.

В ходе работ специалисты проложили 31 км метров водопроводных труб и более 52 км канализационных сетей. Также установлены канализационные насосные станции, одна из них вакуумная. По окончании стройки восстановлено нарушенное благоустройство.

Работы выполнены ГКУ «Управление заказчика» в рамках адресной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В 2021 году в поселке Лисий Нос были построены шесть скважинных водозаборов, каждый из которых включает в себя основную и резервную скважины. Они предназначены для обеспечения жителей Санкт‑Петербурга питьевой водой при чрезвычайных ситуациях.

Источник: Администрация Петербурга
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