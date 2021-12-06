Телеинспеция труб канализации

Найти проблемные места и повреждения внутри любой трубопроводной системы после ее монтажа – сложная задача.
Для ее выполнения можно разобрать весь трубопровод, либо воспользоваться специальным оборудованием, выполнив телеинспекцию. Очевидно, что наиболее оптимален второй вариант.
Область применения видеодиагностики
С помощью видеодиагностики решают следующие задачи:
- Оценивают стыки и узлы, с целью выявить деформации, которые могло вызвать внешнее или внутреннее давление, сопровождающее процесс эксплуатации трубопровода;
- Находят возможные трещины или прорывы;
- Находят места, в которых произошло критическое уменьшение диаметра трубопровода, из-за накопившихся отложений;
- Дают оценку «внутреннему миру» системы. К примеру, обнаружить возможную коррозию;
- Ищут незаконные врезки в трубопровод;
- Составляют схему всей системы, при ее отсутствии;
- Находят участки, в которых наблюдается расстыковка составляющих системы;
- Ищут канализационные колодцы, не указанные в документации.
С помощью телеинспекционного оборудования обследуют: системы горячего и холодного водоснабжения, газовые трубопроводы, канализационные системы и водоотводы, канализационные колодцы, скважины, вентиляционные трубы, мусоропроводы, кабельную канализацию.
Как работает телеинспекционное оборудование
Телеинспекционная система функционирует по следующему принципу:
- Специалист фиксирует камеру на конце кабеля и помещает ее в трубопроводную систему. Далее, проталкивает ее внутрь;
- Изображение, передаваемое камерой, отражается на специальном мониторе, который просматривается оператором;
- Большинство моделей имеют, также, датчики, фиксирующие пройденное расстояние, для установления местонахождения поврежденного участка системы;
- Оператор, при необходимости, меняет угол обзора камеры и поворачивает кабель.
Преимущества телеинспеции
Демонтаж трубопровода отнимает много времени и сил. А после нахождения и устранения дефектов, нужно будет восстанавливать систему полностью, возвращая ей рабочее состояние. Н это уходит, также, немало времени и денег.
Главное преимущество телеинспекции – обнаружение проблемных участков без необходимости разбирать трубопроводную систему полностью. Таким образом, можно сэкономить ценные ресурсы.
Статья подготовлена при помощи коллег из Санкт-Петербурга: ms78.ru