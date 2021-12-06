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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Телеинспеция труб канализации

Телеинспеция труб канализации

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ms78.ru
Найти проблемные места и повреждения внутри любой трубопроводной системы после ее монтажа – сложная задача.

Найти проблемные места и повреждения внутри любой трубопроводной системы после ее монтажа – сложная задача.

Для ее выполнения можно разобрать весь трубопровод, либо воспользоваться специальным оборудованием, выполнив телеинспекцию. Очевидно, что наиболее оптимален второй вариант.

Область применения видеодиагностики

С помощью видеодиагностики решают следующие задачи:

  • Оценивают стыки и узлы, с целью выявить деформации, которые могло вызвать внешнее или внутреннее давление, сопровождающее процесс эксплуатации трубопровода;
  • Находят возможные трещины или прорывы;
  • Находят места, в которых произошло критическое уменьшение диаметра трубопровода, из-за накопившихся отложений;
  • Дают оценку «внутреннему миру» системы. К примеру, обнаружить возможную коррозию;
  • Ищут незаконные врезки в трубопровод;
  • Составляют схему всей системы, при ее отсутствии;
  • Находят участки, в которых наблюдается расстыковка составляющих системы;
  • Ищут канализационные колодцы, не указанные в документации.

С помощью телеинспекционного оборудования обследуют: системы горячего и холодного водоснабжения, газовые трубопроводы, канализационные системы и водоотводы, канализационные колодцы, скважины, вентиляционные трубы, мусоропроводы, кабельную канализацию.

Как работает телеинспекционное оборудование

Телеинспекционная система функционирует по следующему принципу:

  • Специалист фиксирует камеру на конце кабеля и помещает ее в трубопроводную систему. Далее, проталкивает ее внутрь;
  • Изображение, передаваемое камерой, отражается на специальном мониторе, который просматривается оператором;
  • Большинство моделей имеют, также, датчики, фиксирующие пройденное расстояние, для установления местонахождения поврежденного участка системы;
  • Оператор, при необходимости, меняет угол обзора камеры и поворачивает кабель.

Преимущества телеинспеции

Демонтаж трубопровода отнимает много времени и сил. А после нахождения и устранения дефектов, нужно будет восстанавливать систему полностью, возвращая ей рабочее состояние. Н это уходит, также, немало времени и денег.

Главное преимущество телеинспекции – обнаружение проблемных участков без необходимости разбирать трубопроводную систему полностью. Таким образом, можно сэкономить ценные ресурсы.

Статья подготовлена при помощи коллег из Санкт-Петербурга: ms78.ru

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