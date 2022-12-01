Представитель проекта «Билет в будущее» предложил российскому бизнесу сэкономить десятки миллионов рублей

С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» проходит Международный форум-выставка «Российский промышленник» – федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, техническими университетами, зарубежными предпринимателями по повестке развития промышленности России в современных условиях.
В рамках мероприятия Лилия Зиборова – представитель проекта «Билет в будущее» предложила руководителям российских компаний использовать готовые кейсы, чтобы сэкономить на создании собственных профориентационных программ.
В рамках Международного форума прошла серия масштабных мероприятий для школьников и студентов, которые собрали на площадке 11 000 человек: Форум работающей молодёжи, Городской профориентационный форум, Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон, Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» и Фестиваль профессий «Билет в будущее». Для молодых людей были организованы презентационно-деловые зоны, где образовательные организации представили сведения о правилах приёма, а потенциальные работодатели смогли рассказать об актуальных вакансиях и стажировках, а также множество интерактивных зон для проведения мастер- классов, тренингов и профориентации будущих абитуриентов.
На Фестивале профессий «Билет в будущее» школьники прошли профессиональные пробы по 4 средам: комфортная, деловая, умная и индустриальная, а также в составе экскурсионной группы познакомились с конкурсными площадками чемпионата
«Фабрика навыков». Каждая среда включает в себя несколько компетенций, например, комфортная рассказывает о летающей робототехнике, технологиях информационного моделирования BIM, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, логистике. Для работы в таких направлениях готовят: операторов беспилотных аппаратов, BIM-инженеров-проектировщиков (специалист в области информационного проектирования зданий и объектов), мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, менеджера по перевозкам. Все участники профессиональных проб смогли решить кейсы на практике и апробировать свои возможности в предложенных компетенциях.
Напомним, «Билет в будущее» – всероссийский проект по ранней профессиональной
ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» и в 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история». Всего на платформе проекта https://bvbinfo.ru представлено девять профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и с 2022 года – аграрная среда.
В общей программе запланировано более 80 мероприятий по темам, связанным с
государственной поддержки промышленности, импортозамещением, цифровизацией, подготовкой современных инженерных кадров и международной промышленной кооперацией. В этом году участниками «Российского промышленника» стали более 220 высокотехнологичных промышленных предприятий, институтов развития, технических университетов из более чем 35 российских регионов: Ирана, Беларуси и Казахстана.