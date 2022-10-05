Ученые СПбГМТУ разрабатывают комплексную методику по защите плавучих энергоблоков (ПЭБ)

Коллектив ФКиО и ФКЭиА СПбГМТУ под руководством заведующего кафедрой строительной механики корабля профессора Александра Родионова, в рамках программы «Приоритет 2030», завершил очередной этап научных исследований по теме «Разработка комплексной методики оценки риска аварий судов и сооружений с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и разработка оптимальной защитной оболочки ЯЭУ ледоколов и плавучих энергетических станций».

Ученые исследовали эффективность конструктивной защиты плавучих энергоблоков (ПЭБ) по целому ряду показателей, используя широкий спектр аналитических инструментов – от экспертных оценок до численного моделирования возможных аварийных ситуаций.

По результатам исследований удалось определить избыточность запасов предельной аварийной прочности конструктивной защиты существующих ПЭБ, которая обусловливает утяжеление объекта в целом. Ее причина – консерватизм существующих инженерных методик, разработанных в конце прошлого века. Проводимое исследование ставит новые задачи, связанные с использованием в практическом проектировании численных процедур. В рамках их решения выполнен сложный вычислительный эксперимент по моделированию сценария аварийного столкновения судна ледокольного типа с ПЭБ. В расчетных моделях учтены важные конструктивные особенности таранящего судна и ПЭБ, что существенно повышает достоверность получаемых результатов и позволяет сформулировать рекомендации по повышению показателей эффективности перспективных ПЭБ.

В проекте активно задействованы студенты кафедры строительной механики корабля. Приобретенные ими навыки по созданию трехмерных моделей реальных конструкций дадут молодым людям возможность участвовать в научных разработках по энергопоглощению ударных взаимодействий.