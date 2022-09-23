Доклады студентов СПбГМТУ на молодежной сессии OMR-2022 удостоены дипломов трех степеней

С 13 по 16 сентября 2022 в Санкт-Петербурге проходила 5-ая Международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR 2022).

В рамках конференции 13 сентября состоялась молодежная сессия «Современные методы и технологии в обеспечение проектирования судов и средств океанотехники», организатором которой выступили Корабелка и ВО «РЕСТЭК». Молодыми специалистами, аспирантами, студентами было представлено 12 докладов. Кроме представителей СПбГМТУ, на сессии выступили сотрудники ЦКБ «Коралл», СПбПУ Петра Великого, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, ЦКБ «Айсберг», ПО «Севмаш». Доклады были посвящены различным аспектам проектирования судов и морских сооружений и вызвали несомненный интерес специалистов отрасли, т.к. на сессии присутствовали более 70 человек.

В качестве модератора мероприятия выступил заведующий кафедрой Океанотехники и морских технологий СПбГМТУ Сергей Вербицкий. В состав комиссии входили представители различных организаций:

Олег Тимофеев, декан факультета Кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ;

Владимир Жуков, заведующий кафедрой судостроения и энергетических установок ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова;

Константин Бережной, эксперт по полевым исследованиям и изысканиям ООО «Газпромнефть-Сахалин»;

Алексей Лобанов, начальник отдела обеспечения морской деятельности и эксплуатации морской техники ПАО «Газпром»;

Ирина Благовидова, заместитель начальника отдела АО ЦКБ «Коралл».

В результате подведения итогов диплом I степени присужден Серафиме Афанасьевой (СПбГМТУ) за доклад «Проект катамарана на подводных крыльях для экологического мониторинга и операций по ликвидации разливов нефти».

Диплом II степени вручен Владимиру Ступакову (СПбГМТУ) за доклад «Важные аспекты проектирования подъемно-спусковых передаточных доков грузоподъемностью более 25 тысяч тонн».

Диплом III степени – Анастасии Кириченко, Арине Зыковой (СПбГМТУ) за доклад «Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в судостроении».

Корабелка, как постоянный участник конференции и организатор молодежной сессии, была награждена благодарственным письмом за подписью заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака.

Параллельно с молодежной сессией проводился Кейс по разработке концепции технико-технологического развития в области поиска и разведки углеводородов во внутренних морских водах и континентальном шельфе Российской Федерации, где также участвовали студенты Корабелки: Глеб Абрамов, Сергей Казьмин, Анастасия Кириченко, Арина Зыкова. В качестве консультантов были привлечены сотрудники кафедры ОТиМТ: доцент Алексей Дородеев и старший преподаватель Екатерина Зуева. Все молодые специалисты получили соответствующие сертификаты.

Молодежные мероприятия OMR-2022 были проведены успешно, а студенты СПбГМТУ выступили достойно, в очередной раз подтвердив, что Корабелка по факту является опорным вузом судостроительной индустрии.