Выпускники магистратуры ФКиО СПбГМТУ – победители и призеры Конкурса ВКР Российского морского Регистра

В начале сентября Российский морской регистр судоходства (РС) определил лучшие выпускные квалификационные работы Конкурса ВКР РС, проводимого ежегодно с 2013 года. Конкурс стимулирует молодых специалистов морского профиля к выполнению ВКР как научно-практических работ по темам, имеющим прикладное значение для развития нормативной базы РС и повышения стандартов безопасности объектов морского транспорта.

Выпускные квалификационные работы на конкурс представили магистры и специалисты, завершавшие в 2022 году обучение по профильным программам специалитета и магистратуры в шести вузах: СПбГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ДВФУ (Владивосток), ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск), МГУ имени адмирала Г.И. Невельского (Владивосток), СибГУВТ (Новосибирск) и СПбГМТУ.

В этом году темы поданных на Конкурс работ касались вопросов проектирования, постройки и эксплуатации судов ледового класса, судовых энергетических установок, модернизации систем управления электродвигателями и совершенствования методики их проектирования, технологий удаленного судовождения, прокладки подводных трубопроводов в арктических широтах и многих других. Выпускники Корабелки – традиционные участники и неоднократные призёры Конкурса.

Одним из двух абсолютных победителей Конкурса РС 2022 года (I место) стал магистр ФКиО Борис Барановский направления «Проектирование, конструкция и техническая эксплуатация судов и объектов океанотехники» с работой на тему «Расчет нагрузки масс судов ледового плавания»! Научный руководитель ВКР – доцент кафедры проектирования судов, к.т.н. Сергей Николаевич Рюмин.

Призером конкурса стала занявшая III место Евгения Карпенко, магистр ФКиО направления «Прикладная механика» с ВКР «Использование связанной задачи движения одномерных моделей в жидкости для исследования процессов столкновения судов». Научный руководитель – заведующий кафедрой строительной механики корабля, д.т.н., профессор Александр Александрович Родионов.

Поздравляем выпускников и их научных руководителей с заслуженным успехом, желаем выпускникам дальнейшего развития профессиональной и научной карьеры.